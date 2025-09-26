गरबा खेलते हुए पानी की तरह बह जाता है सारा मेकअप? इन 5 ब्यूटी टिप्स को अपनाकर टस से मस नहीं होगा

Dandiya Night Makeup Hacks: नवरात्रि में हर जगह-जगह गरबा नाइट होती है, जिसको लोग बड़े ही घूम-धाम से खेलना पसंद करते हैं. लड़कियां आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप की तैयारी पहले से ही शुरू कर देती हैं लेकिन आपने भी ये चीज देखा होगा कि गरबा खेलते हुए पानी की तरह सारा का सारा मेकअप बह जाता है, जिसके बाद चेहरा काफी ज्यादा बेकार नजर आता है. डांस करते-करते पसीना सारे मेकअप को खराब कर देता है अगर आप भी गरबा नाइट में खूबसूरत और लुक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के ब्यूटी टिप्स को अपना सकते हैं आइए आपको बताते हैं.



गरबा नाइट के लिए ब्यूटी टिप्स



1. बर्फ से हल्की मसाज

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप गरबा नाइट में मेकअप को टिकाऊ रखना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको चेहरे को अच्छे से वॉश करना होगा. बर्फ से हल्की मसाज भी आप कर सकती हैं. इसको करने से स्किन फ्रेश होगी और मेकअप ज्यादा देर टिकेगा.



2. प्राइमर

मेकअप को ज्यादा समय तक के लिए टिके रहने के लिए आपको चेहरे पर प्राइमर लगाना चाहिए. आपको आंखों के पास अच्छे से जरूर लगाना चाहिए, इससे आपका मेकअप जल्दी नहीं हट पाएगा.



3. मैट प्रोडक्ट्स

अगर आप मेकअप को ज्यादा समय तक के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको अपने सारे मेकअप को मैट प्रोडक्ट्स ही रखना चाहिए. इनको लगाने से आपकी स्किन का सारा ऑयल खींचकर बाहर निकाल देता है.



4. वॉटरप्रूफ काजल और आईलाइनर

गरबा नाइट में आपको हमेशा वॉटरप्रूफ काजल और आईलाइनर को लगाना चाहिए. ये देर तक टिका रहता है और आपकी आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए भी ये मददगार साबित होता है.



इसे भी पढ़ें: चेहरे का खोया हुआ ग्लो वापस लाने के लिए गुलाबजल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें

5. मैट लिपस्टिक

कुछ भी खाने-पीने और पसीने की वजह से लिपस्टिक सारी बह जाती है, जिस वजह से सारा मेकअप और लुक काफी ज्यादा बेकार नजर आता है. आपको हमेशा मैट लिपस्टिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए.