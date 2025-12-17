Advertisement
क्या है माधुरी दीक्षित के घने बालों का राज, जानें एक्ट्रेस का हेयर केयर रूटीन!

बॉलीवुड धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ना केवल अपनी ग्लोइगं स्किन बल्कि घने बालों के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस बालों की देखभाल के लिए इस नेचुरल तेल का इस्तेमाल करती हैं. चलिए जानते हैं माधुरी दीक्षित कौन सा तेल लगाती है. 

 

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. धक-धक गर्ल ना केवल अपनी ग्लोइंग स्किन बल्कि घने और काले बालों के लिए भी जानी जाती हैं. माधुरी काले और घने बालों के लिए होममेड ऑयल का इस्तेमला करत हैं. आइए जानते हैं माधुरी बालों में कौन सा तेल लगाती हैं. चलिए जानते हैं होममेड ऑयल कैसे बनाएं. 

माधुरी दीक्षित होममेड ऑयल 
माधुरी दीक्षित खुद घर पर तेल बनाकर बालों में लगाती हैं. आइए जानते हैं इस तेल को कैसे बनाया जाता है. तेल को बनाने के लिए आपा कप नारियल तेल, एक चम्मच मेथी दाना, एक प्याज और 10 से 20 करी पत्ता लें. 

तेल बनाने का तरीका 
तेल बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें. इसमे तेल को गर्म कर लें. जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें. इसके बाद इसमें मेथी दाना डालें, अब करी पत्ता डालकर इसे अच्छे से पका लें. अब तेल को ठंडा होने के लिए रख दें. जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे बोतल में रख लें. 

होममेड तेल लगाने के फायदे 
नारियल तेल लगाने से बाल डैमेज होने से बचते हैं. करी पत्ता एंटी ऑक्सीडेंट समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, बालों को नरिश करते हैं. मेथी दाना बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. नारियल तेल, करी पत्ता और मेथी दाना से डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है. इस तेल को लगाने से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है. 

किसे नहीं लगाना चाहिए तेल 
अगर आप हेयर फॉल का इलाज करा रहे हैं. हेयर फॉल को रोकने के लिए दवाई का यूज कर रहे हैं तो आपको इस तेल को नहीं लगाना चाहिए. अगर आप इस तेल को बालों में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें बिना डॉक्टर के पूछे बालों में तेल ना लगाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

