महंगे प्रोडक्ट नहीं, बालों में सैलून जैसी शाइन पाने के लिए घर पर बनाएं इन बीजों से हेयर जेल, जानें लगाने का तरीका

Hair Care Tips: आजकल लड़कियां अपने बालों को स्टाइलिश बनाने के लिए कई महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं लेकिन बाल फिर भी खराब हो जाते हैं आज आपको कुछ हेयर जेल के बारे में बताते हैं, जो आपके बालों को शाइनी बनाने में मदद करेंगे. 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:20 PM IST
Hair Care Tips:  भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय तक नहीं होता है कि वो अपनी हेल्थ, स्किन, हेयर पर ध्यान दे सकें.  बालों की बात जब आती है, तो धूल, प्रदूषण और पसीने के कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हेयरफॉल और बाल झाड़ू जैसे भी हो जाते हैं, जो दिखने में काफी गंदा लगता है. अगर आप भी महंगे प्रोडक्ट को छोड़कर घर पर पड़ी चीजों से अपने बालों की देखभाल करते हैं, तो आपको बार-बार सैलून जानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी. आइए आपको बताते हैं आप किन बीजों से हेयर जेल को आसानी से बना सकते हैं. केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी आपको बालों में कम से कम करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं हेयर जेल को आप घर पर कैसे आसानी से बना सकते हैं.
 

बालों के लिए बेस्ट हेयर जेल
 

कैसे बनाएं अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल

अगर आप अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने का तरीका बेहद ही आसान है. आपको एक पैन लेना है और फिर उसको गरम करना है उसमें अलसी के बीज डालकर गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाना है. जब आपको जेल जैसा बनता दिखने लगे गैस को बंद कर देना है और फिर ठंडा होने के बाद इसको छान लेना है इसके ऊपर से आपको एलोवेरा जेल को भी मिला देना है. अब आपका हेयर जेल बनकर तैयार है इसको आप हफ्ते में 3 दिन बालों में लगा सकते हैं.  स्कैल्प और बालों की लंबाई पर हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है.
 

अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल लगाने के फायदे 
 

1. कंडीशनर 

अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल अगर आप अपने बालों में लगाते हैं, तो ये एक तरह का कंडीशनर का भी काम करता है, जो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है.
 

2. रूसी और खुजली से राहत

अगर आपके बालों में रूसी और खुजली काफी ज्यादा रहती है और आप इससे राहत पाना चाहते हैं, तो आप अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल घर पर आसानी से बनाकर लगा सकते हैं. 
 

3. स्कैल्प को नमी

अलसी और एलोवेरा का हेयर जेल बालों में तीन दिन भी लगाते हैं, तो स्कैल्प को नमी मिल सकती हैं. बालों की गंदगी को साफ करने के लिए भी ये हेयर जेल फायदेमंद होता है.
 

 

ये भी पढे़ंः क्या है हेयर वॉश करने का सही तरीका, हफ्ते में कितनी बार धोने चाहिए बाल 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

hair gelhair care tipsAloe VeraFlax seeds

