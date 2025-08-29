कुछ ही घंटों में हट जाती है आपकी लिपस्टिक, इन आसान टिप्स से लंबे समय तक सुर्ख रहेंगे आपके लिप्स!

How To Make Lipstick Smudge Proof: लिपस्टिक मेकअप का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. जो महिलाएं चेहरे पर मेकअप भी नहीं लगात है लेकिन वह लिपस्टिक जरूर लगाती हैं. लिपस्टिक लगाने के कुछ घंटों के अंदर फैल जाती है वहीं लिप्स से हट जाती है. अगर आपकी लिपस्टिक भी हट जाती हैं तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे इन टिप्स की मदद से आपकी लिपस्टिक फैलने से बच जाएगी. आइए जानते हैं लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊं बनाने के उपाय.

लिप्स पर लगाएं मॉइस्चराइजर

कई बार सूखे होंठ की वजह से भी लिपस्टिक हट जाती है. ऐसे में लिप्स पर मॉइस्चराइजर लगाएं. मॉइस्चराइजर लगाने से लिप्स की नमी बनी रहेगी वहीं आपके लिप्स से लिपस्टिक हटेगी भी नहीं, लेकिन लिपस्टिक लगाने से तुरंत पहले मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है. लिप्स पर मॉइस्चराइजर लगाएं. जब मॉइस्चराइजर अच्छे से बैठ जाए तो उसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं.

लिपलाइनर का इस्तेमाल

अगर आपकी लिपस्टिक जल्दी हट जाती है तो आप लिप लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिपलाइनर का इस्तेमाल करने से होंठों की शेप अच्छी आती है वहीं यह लिपस्टिक को फैलने से भी रोकती है. लिप लाइनर की मदद से लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है. लिपलाइनर को लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें जब लिप लाइनर अच्छे से सेट हो जाए तो फिर लिपस्टिक लगाएं.

ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक का इस्तेमाल करें

आजकल मार्केट में ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक मिलती है. ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक ग्लास या फिर कपड़ों पर नहीं लगती है. यह लिपस्टिक पूरी तरह से लिप्स पर लगी रहती है. ये लिपस्टिक लगाते ही कुछ देर में सूख जाती है जिस वजह से यह लंबे समय तक टिकती है. अगर आपकी लिपस्टिक हट जाती है तो आप ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

