पाइमर लगाते वक्त अक्सर होती हैं ये गलतियां, इन बातों का रखेंगे ख्याल, तो नहीं बिगड़ेगा मेकअप

Makeup Mistakes While Using Primer: मेकअप को परफेक्ट और लॉन्ग-लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर सबसे अहम स्टेप माना जाता है. ये न सिर्फ स्किन को स्मूद करता है बल्कि मेकअप को अच्छे से सेट भी करता है. लेकिन अक्सर लड़कियां या महिलाएं प्राइमर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से मेकअप बिगड़ जाता है या ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता. अगर आप भी चाहती हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे और लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहे, तो प्राइमर से जुड़ी इन गलतियों से बचना जरूरी है.

1. बिना मॉइस्चराइजर लगाए प्राइमर लगाना

कई लोग सोचते हैं कि प्राइमर ही स्किन को हाइड्रेट कर देगा, जबकि ये गलत है. प्राइमर लगाने से पहले स्किन पर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बेहद जरूरी है. मॉइस्चराइज्ड स्किन पर प्राइमर आसानी से ब्लेंड होता है और बेस स्मूद बनता है.

2. ज्यादा क्वांटिटी में प्राइमर लगाना

अक्सर जल्दी में लोग प्राइमर को ज्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हैं. इससे मेकअप भारी और पैची दिखने लगता है. ध्यान रखें कि सिर्फ मटर के दाने जितना प्राइमर ही काफी होता है. इसे चेहरे के खास हिस्सों जैसे T-Zone (नक, माथा और ठोड़ी) पर लगाएं जहां ऑयल ज्यादा आता है.

3. प्राइमर को अच्छे से ब्लेंड न करना

प्राइमर को सिर्फ हल्के से चेहरे पर लगा देने से काम नहीं चलेगा. इसे फिंगरटिप्स की मदद से अच्छे से ब्लेंड करें ताकि यह स्किन की लाइन्स और पोर्स में सही से सेट हो जाए. सही ब्लेंडिंग से ही मेकअप नैचुरल और स्मूद लगेगा.

4. तुरंत फाउंडेशन लगा लेना

प्राइमर लगाने के बाद तुरंत फाउंडेशन लगाने की गलती न करें. इससे मेकअप ठीक से सेट नहीं हो पाएगा और जल्दी फैल सकता है. हमेशा प्राइमर लगाने के बाद 1-2 मिनट का गैप दें ताकि ये स्किन पर अच्छे से सेट हो जाए.

5. स्किन टाइप के मुताबिक प्राइमर न चुनना

हर स्किन टाइप के लिए अलग तरह का प्राइमर आता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैट फिनिश प्राइमर चुनें, वहीं ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर बेस्ट होता है. गलत प्राइमर चुनने से मेकअप टिकेगा नहीं और चेहरा जल्दी ऑयली या पैची दिखेगा.