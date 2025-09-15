पाइमर लगाते वक्त अक्सर होती हैं ये गलतियां, इन बातों का रखेंगे ख्याल, तो नहीं बिगड़ेगा मेकअप
Advertisement
trendingNow12922761
Hindi Newsब्यूटी

पाइमर लगाते वक्त अक्सर होती हैं ये गलतियां, इन बातों का रखेंगे ख्याल, तो नहीं बिगड़ेगा मेकअप

प्राइमर मेकअप का पिलर है. अगर आप इसे सही तरीके से लगाएंगी तो आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और स्किन पर नैचुरल ग्लो देगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाइमर लगाते वक्त अक्सर होती हैं ये गलतियां, इन बातों का रखेंगे ख्याल, तो नहीं बिगड़ेगा मेकअप

Makeup Mistakes While Using Primer: मेकअप को परफेक्ट और लॉन्ग-लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर सबसे अहम स्टेप माना जाता है. ये न सिर्फ स्किन को स्मूद करता है बल्कि मेकअप को अच्छे से सेट भी करता है. लेकिन अक्सर लड़कियां या महिलाएं प्राइमर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से मेकअप बिगड़ जाता है या ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता. अगर आप भी चाहती हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे और लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहे, तो प्राइमर से जुड़ी इन गलतियों से बचना जरूरी है.

1. बिना मॉइस्चराइजर लगाए प्राइमर लगाना
कई लोग सोचते हैं कि प्राइमर ही स्किन को हाइड्रेट कर देगा, जबकि ये गलत है. प्राइमर लगाने से पहले स्किन पर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना बेहद जरूरी है. मॉइस्चराइज्ड स्किन पर प्राइमर आसानी से ब्लेंड होता है और बेस स्मूद बनता है.

2. ज्यादा क्वांटिटी में प्राइमर लगाना

Add Zee News as a Preferred Source

अक्सर जल्दी में लोग प्राइमर को ज्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हैं. इससे मेकअप भारी और पैची दिखने लगता है. ध्यान रखें कि सिर्फ मटर के दाने जितना प्राइमर ही काफी होता है. इसे चेहरे के खास हिस्सों जैसे T-Zone (नक, माथा और ठोड़ी) पर लगाएं जहां ऑयल ज्यादा आता है.

3. प्राइमर को अच्छे से ब्लेंड न करना
प्राइमर को सिर्फ हल्के से चेहरे पर लगा देने से काम नहीं चलेगा. इसे फिंगरटिप्स की मदद से अच्छे से ब्लेंड करें ताकि यह स्किन की लाइन्स और पोर्स में सही से सेट हो जाए. सही ब्लेंडिंग से ही मेकअप नैचुरल और स्मूद लगेगा.

4. तुरंत फाउंडेशन लगा लेना
प्राइमर लगाने के बाद तुरंत फाउंडेशन लगाने की गलती न करें. इससे मेकअप ठीक से सेट नहीं हो पाएगा और जल्दी फैल सकता है. हमेशा प्राइमर लगाने के बाद 1-2 मिनट का गैप दें ताकि ये स्किन पर अच्छे से सेट हो जाए.

5. स्किन टाइप के मुताबिक प्राइमर न चुनना
हर स्किन टाइप के लिए अलग तरह का प्राइमर आता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैट फिनिश प्राइमर चुनें, वहीं ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर बेस्ट होता है. गलत प्राइमर चुनने से मेकअप टिकेगा नहीं और चेहरा जल्दी ऑयली या पैची दिखेगा.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Makeupprimer

Trending news

वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कुछ प्रावधानों पर लगाई गई रोक
Supreme Court
वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कुछ प्रावधानों पर लगाई गई रोक
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
;