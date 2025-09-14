मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 (Miss Universe India 2025) का ताज पहना है. मनिका अब 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी. मनिका अपनी खूबसूरती और फ्लॉलेस स्किन के लिए जानी जाती हैं. मनिका ने जी न्यूज हिंदी से बातचीत के दौरान अपनी स्किन केयर और ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं मनिका की ग्लोइंग स्किन का क्या राज है.

ग्लोइंग स्किन के लिए मनिका इस्तेमाल करती हैं रेटिनॉल

ग्लोइंग स्किन के लिए मनिका रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं. मनिका ने बताया है कि वह रात को सोने से पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर और रेटिनॉल लगाती हैं. इसके अलावा डाइट का ध्यान रखती हैं. स्किन की देखभाल के लिए मनिका जूस का सेवन करती हैं. वह खीरे, चुकंदर आदि का जूस पीती हैं.

चेहरे पर लगाती हैं बेसन

मनिका चेहरे पर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. स्किन की देखभाल के लिए मिस यूनिवर्स इंडिया बेसन और हल्दी का फेस मास्क लगाती हैं. हल्दी और बेसन का फेस मास्क के बारे में उनकी मां ने उन्हें बताया था. वह आज भी चेहरे की देखभाल के लिए बेसन का इस्तेमाल करती हैं.

नारियल तेल का इस्तेमाल

मनिका चेहरे का मेकअप रिमूव करने के लिए केमिकल का नहीं बल्कि नारियल तेल का इस्तेमाल करती हैं. नारियल तेल की मदद से मेकअप रिमूव करती हैं. इसके बाद फेसवॉश से चेहरा धोती हैं. फिर वह अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाती है.

पानी का सेवन

मनिका स्किन को डिटॉक्स करने के लिए पानी का सेवन करती हैं. उनका कहना है कि पानी का सेवन करने से स्किन हाइड्रेट बनी रहती हैं. हाइड्रेट स्किन पर ग्लो देखने को मिलते हैं.

