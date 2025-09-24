करवाचौथ पर चमक जाएगा आपका चेहरा, बस शुरू कर दें ये काम!

सुहागिन महिलाओं के लिए करवाचौथ का व्रत बेहद खास होता है. इस साल 10 अक्तूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत है. करवा चौथ पर ग्लोइंग स्किन के लिए आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं. करवा चौथ पर फेशियल और मेहंगी क्रीम नहीं बल्कि इन नेचुरल चीजों से ग्लो पा सकते हैं. आइए जानते हैं करवाचौथ पर ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए.

ग्लोइंग स्किन के लिए फेसपैक लगाएं

सोशल मीडिया पर डॉक्टर उपासना वोहरा ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि बिना किसी फेशियल स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए सिंपल फेस पैक लगा सकते हैं. इस फेस पैक को लगाने के लिए आप मुलेठी और दही का फेस पैक लग सकती है. मुलेठी पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा. मुलेठी पाउडर को लगाने से स्किन ब्राइट हो जाएगी. वहीं स्किन पर डीप क्लीन होगी.

इस तरह से बनाएं फेस पैक

इस फेस पैक को बनाने के लिए आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लें. इसमें दही मिलाकर पेस्ट बना लें. अब अपने चेहरे को क्लीन करें. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं. पेस्ट हल्का सूख जाए तो हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसे रिमूव करें. पैक के साथ डेड स्किन भी रिमूव होगी.

पुदीने के पत्ते का स्टीम

ग्लोइंग स्किन के लिए आप पुदीने के पत्ते का स्टीम ले सकते हैं. स्टीम लेने के लिए गर्म पानी में पुदीने का पत्ता डाल दें. इसके बाद स्टीम लें. भाप लेने से चेहरा अंदर से साफ होगा. वहीं चेहरे के पिंपल, एक्ने और कील मुंहासे दूर हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.