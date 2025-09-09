सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन, बस रात को पी लें ये ड्रिंक!
सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन, बस रात को पी लें ये ड्रिंक!

ग्लोइंग स्किन की चाहत में लोग अपने चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगते हैं. चेहरे पर सीरम लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो देखने को नहीं मिलता है. आप रात को सोने से पहले इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं. इस पानी को पीने से चेहरे पर ग्लो देखने को मिलेगा. 

 

Sep 09, 2025
सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन, बस रात को पी लें ये ड्रिंक!

ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी को होती है, खासकर महिलाएं चमकदार क्लीन स्किन के लिए चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगती है. चेहरे पर सीरम से लेकर फेस मास्क लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो देखने को नहीं मिलता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप नेचुरल ड्रिंक का सेवन कर सकती हैं. आइए जानते हैं किस ड्रिंक को पीने से चेहरे पर ग्लो आता है. 

चिया सीड्स का पानी 
ग्लोइंग स्किन के लिए आप चिया सीड्स का पानी पी सकते हैं. चिया सीड्स का पानी पीने से चेहरे पर ग्लो आता है. चिया सीड्स का पानी पीने से स्किन हाइड्रेट बनी रहती है. आप रात सोने से 2 घंटे पहले चिया सीड्स का पानी पी सकते हैं. आधा चम्मच चिया सीड्स को एक गिलास पानी में 1 से 2 घंटे के लिए रख दें. इसके बाद इस पानी का सेवन करें.  

हल्दी-नींबू का पानी 
हल्दी-नींबू का पानी पीने से भी स्किन पर ग्लो देखने को मिलता है. दरअसल हल्दी-नींबू का पानी पीने से स्किन डिटॉक्सीफाई होती है. रोजाना एक गिलास पानी में कच्ची हल्दी का टुकड़ा डालकर गर्म कर लें. इसके बाद इसमें नींबू का रस मिलाकर मिला लें. इसके बाद इस पानी का सेवन करें. रोजाना इस पानी का सेवन करने से स्किन पर चमक देखने को मिलेगी. 

चुकंदर और नींबू का पानी 
ग्लोइंग स्किन के लिए आप चुकंद और नींबू के पानी का सेवन कर सकते हैं. इस पानी को बनाने के लिए एक कांच की बोतल लें. इस बोतल में पानी भर दें. इसके बाद इसमें चुकंदर और नींबू के टुकड़े काटकर डाल दें. इसके बाद 4 से 5 घंटे बाद इस पानी का सेवन करें. रात को रोजाना इस पानी को पीने से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा. 

पुदीने का पानी 
ग्लोइगं स्किन के लिए आप पुदीने का पानी पी सकते हैं. पुदीने का पानी पीने के लिए आप एक कांच की बोतल में पानी भर दें. इसके बाद इस पानी में पुदीने के पत्ते डाल दें. 4 से 5 घंटे बाद आपका पुदीने का पानी तैयार हैं. इस पानी को आप रात को सोने से पहले पी सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;