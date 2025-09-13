फेस पर कंसीलर लगाते वक्त अक्सर होती हैं 6 गलतियां, बिगड़ जाता है चेहरा
Makeup Tips: कंसीलर मेकअप का मैजिक प्रोडक्ट है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपकी पूरी लुक को खराब कर सकता है. इसलिए आपको इसकी बारीकियां पहले से पता होनी चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:32 AM IST
Concealer: मेकअप का सबसे अहम हिस्सा होता है कंसीलर. ये फेस की छोटी-बड़ी खामियों को छिपाकर स्किन को फ्लॉलेस लुक देता है. लेकिन अक्सर लड़कियां और महिलाएं इसे लगाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनसे चेहरा निखरने की बजाय उल्टा खराब दिखने लगता है. कंसीलर का सही इस्तेमाल जानना जरूरी है, तभी ये आपके मेकअप को नेचुरल और खूबसूरत बनाएगा. आइए जानते हैं कंसीलर लगाते वक्त होने वाली आम गलतियां और उनसे बचने के तरीके कौन-कौन से हैं.

1. गलत शेड चुन लेना
सबसे बड़ी गलती है अपनी स्किन टोन के हिसाब से गलत शेड चुन लेना. कई बार लोग ज्यादा लाइट कंसीलर लगा लेते हैं, जिससे चेहरा ग्रे या पाउडरी लगने लगता है. वहीं डार्क शेड लेने पर पैचेज नजर आते हैं. हमेशा अपनी स्किन टोन से सिर्फ एक शेड हल्का कंसीलर चुनें, ताकि चेहरा नेचुरल और ग्लोइंग दिखे.

2. ड्राई स्किन पर सीधे कंसीलर लगाना
अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप बिना मॉइश्चराइजर लगाए कंसीलर अप्लाई कर लें, तो यह क्रैक होकर लाइन्स में जम जाता है. इससे चेहरा बेजान और रफ दिखने लगता है. कंसीलर से पहले हल्का मॉइश्चराइजर या प्राइमर जरूर लगाएं, ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे और मेकअप लंबे समय तक टिके.

3. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा कंसीलर लगाने से दाग-धब्बे छिप जाएंगे. लेकिन हकीकत में ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से स्किन भारी और नकली लगती है. कंसीलर हमेशा कम क्वांटिटी में लगाएं और जरूरत पड़ने पर दूसरी लेयर अप्लाई करें.

4. गलत तरीके से ब्लेंड करना
कंसीलर को उंगलियों से रगड़ना या अधूरा ब्लेंड करना सबसे आम गलती है. इससे पैचेज नजर आते हैं और चेहरा नेचुरल नहीं लगता. हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर या छोटे ब्रश की मदद से हल्के हाथों से टैप करते हुए ब्लेंड करें, ताकि फिनिशिंग स्मूद आए.

5. फाउंडेशन से पहले लगाना
कई लोग फाउंडेशन से पहले कंसीलर लगा लेते हैं. इससे उसका असर कम हो जाता है और प्रोडक्ट बर्बाद भी होता है. सही तरीका है पहले फाउंडेशन लगाना और फिर जहां जरूरत हो वहां कंसीलर अप्लाई करना.

6. सेटिंग पाउडर न लगाना
कंसीलर लगाने के बाद अगर आप उसे सेट नहीं करते तो ये जल्दी फैल जाता है और लाइन्स में जमने लगता है. हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से ये लंबे समय तक टिका रहता है और चेहरे पर नैचुरल फिनिश आती है.

