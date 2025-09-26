Advertisement
trendingNow12936921
Hindi Newsब्यूटी

चेहरे का खोया हुआ ग्लो वापस लाने के लिए गुलाबजल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, लोग भी पूछेंगे खूबसूरती का राज

Skin Care Tips:  अगर आप अपने चेहरे का खोया हुआ निखार पाना चाहते हैं, तो आप गुलाबजल के साथ में कुछ चीजों को मिलाकर अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए लगा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे का खोया हुआ ग्लो वापस लाने के लिए गुलाबजल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, लोग भी पूछेंगे खूबसूरती का राज

Skin Care Tips:  हर कोई खूबसूरत त्वचा को पाना चाहता है. अधिकतर लड़कियां बाहर के महंगे प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिस वजह से चेहरे पर तरह-तरह की समस्या देखने को मिलती है. गुलाबजल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखने के लिए आपकी काफी मदद भी करता है. आपकी त्वचा को नेचुरली मॉइश्चराइज करने का भी काम करता है. इसको आप रात में सोने से पहले भी लगाकर सो सकते हैं. अगर आप अपनी स्किन का खोया हुआ ग्लो वापस लाना चाहते हैं, तो आप गुलाबजल के साथ में कुछ चीजों को मिलाकर आसानी से लगा सकते हैं आइए आपको बताते हैं.
 

चेहरे पर गुलाबजल लगाने के फायदे
 

अगर आप चेहरे पर गुलाबजल लगाते हैं, तो आपकी त्वचा हाइड्रेट रहती है और ड्राईनेस की समस्या कम होती है. रात में सोने से पहले आपको रोजाना अपने चेहरे पर गुलाबजल को लगाना चाहिए. जलन या रैशेज से राहत पाने के लिए भी आपको इसको अपने चेहरे पर रोजाना लगाना चाहिए.
 

Add Zee News as a Preferred Source

गुलाबजल के साथ कौन सी चीजें मिलाकर लगाएं?
 

1. विटामिन ई और गुलाबजल

अगर आप अपने चेहरे का खोया हुआ ग्लो वापस लाना चाहते हैं, तो आप विटामिन ई और गुलाबजल को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. रात में चेहरे पर इनको लगाने से आपकी स्किन मुलायम और चमकदार नजर आएगी.
 

2. एलोवेरा जेल और गुलाब जल 

एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिलाकर इसके पेस्ट को भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं.  स्किन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इनको रोजाना रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाने से त्वचा में चमक आएगी और भरपूर पोषण भी मिलता रहेगा.
 

इसे भी पढ़ें: रात में सोने से पहले फिटकरी के साथ मिलाकर लगाएं ये चीज, सुबह मिलेगा चांद जैसा मुखड़ा

 

3. हल्दी और गुलाब जल

रात में सोने से पहले आपको अपने चेहरे पर हल्दी और गुलाब जल को मिक्स करके लगाना चाहिए.  इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को बेदाग बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं.
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Rose waterskin care tips

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;