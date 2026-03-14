हेयर स्पा का झंझट छोड़िए! गर्मियों में बालों को खुजली और पसीने की बदबू से बचाने के लिए दही के साथ मिलाकर लगाएं ये 4 चीजें

Hair Care Tips For Summer: गर्मियों का मौसम आते ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पसीना, धूल-मिट्टी, धूप और प्रदूषण के चलते स्कैल्प में खुजली, डैंड्रफ और यही नहीं बालों का तेजी से झड़ना और रुखेपन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है इससे निजात पाने के लिए लोग कई तरीकों को अपनाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पाता है. बालों को पोषण देने के साथ-साथ उनको नमी देना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पाएं, तो आपके लिए दही एकदम बेस्ट रहेगी. ये आपके बालों के साथ-साथ स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. दही एक नेचुरल हेयर केयर के रूप में मानी जाती है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी5 और लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके बालों को पोषण देता है और साथ ही मजबूत भी बनाता है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि दही को आप बालों में किन चीजों के साथ में मिलाकर लगा सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.



बालों से खुजली और पसीने की बदबू को कैसे बचाएं?



1. दही और एलोवेरा जेल

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अगर आप भी बालों में हो रही खुजली और पसीने की बदबू से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप दही और एलोवेरा जेल को मिक्स करके बालों की जड़ो के अंदर तक लगा सकते हैं. ये आपके बालों को ठंडक और नमी देने का काम करता है और साथ ही आने वाली बदबू को भी रोकता है.



2. दही और मेथी दाना पेस्ट

गर्मियों में अगर आप बालों में खुजली और पसीने की बदबू से परेशान हैं और लोगों के सामने खड़े होने में अजीब लगता है, तो आप दही और मेथी दाना पेस्ट को भी मिलाकर लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. स्कैल्प को गर्मी से राहत देगा और साथ ही सनबर्न या खुजली से भी आपको बचाएगा.



3. दही और नींबू का रस

दही और नींबू का रस भी आप बालों में लगा सकते हैं. इसको चाहे तो हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बाल टूटने, कमजोर और बेजान बाल और डैंड्रफ की समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.



4. दही और नारियल तेल

गर्मियों में बालों के लिए सबसे बेस्ट दही और नारियल तेल होता है. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और टूटने से भी बचाते हैं. ये बालों को स्मूद, सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है. ये सभी चीजें बालों में आपको हफ्ते में 2-3 दिन तो जरूर लगानी चाहिए. अच्छा पोषण भी आपको मिलता है.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.