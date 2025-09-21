फेस्टिव सीजन में चेहरे पाना चाहती हैं नेचुरल ग्लो? मुल्तानी मिट्टी में इन 4 चीजों को मिलाकर लगाने से मिलेगा नो मेकअप लुक!
फेस्टिव सीजन में चेहरे पाना चाहती हैं नेचुरल ग्लो? मुल्तानी मिट्टी में इन 4 चीजों को मिलाकर लगाने से मिलेगा नो मेकअप लुक!

Festive Skin Care Tips: फेस्टिव सीजन में अगर आप अपने चेहरे को खिला-खिला और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ कुछ चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:10 AM IST
फेस्टिव सीजन में चेहरे पाना चाहती हैं नेचुरल ग्लो? मुल्तानी मिट्टी में इन 4 चीजों को मिलाकर लगाने से मिलेगा नो मेकअप लुक!

Festive Skin Care Tips: फेस्टिव सीजन शुरू होने वाले हैं और ऐसे में हर लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत खुद को रखना चाहती हैं. फेस्टिवल को खास बनाने के चक्कर में कई बार स्किन केयर करना ही भूल जाती हैं.  स्किन की खास देखभाल ठीक से ना करने की वजह से कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है.  मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. फेस्टिव सीजन में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी में कुछ खास चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी और हर कोई आपकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाएगा. आइए आपको बताते हैं.
 

नेचुरल ग्लो पाने के लिए क्या करें?  
 

1. मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल

अगर आप फेस्टिव सीजन में  नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं, तो मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल को मिक्स करके लगा सकती हैं. इसके पेस्ट को चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग और खूबसूरत नजर आएगी.
 

2. मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें मुल्तानी मिट्टी को डालकर एलोवेरा जेल को उसमें मिला देना है और फिर इसका एक पेस्ट बना लेना है अब इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियों को कम करने में मददगार है.
 

3. मुल्तानी मिट्टी और हल्दी

अगर आप फेस्टिव सीजन में नेचुरल ग्लो और नो मेकअप लुक पाना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी और हल्दी को मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. स्किन को हाइड्रेटेड और खिली-खिली रखने में मदद करता है.

 

इसे भी पढ़ें: कोरियन स्किन पाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, खूबसूरती देखकर लोग कहेंगे- सो ब्यूटीफुल

 

 

4. मुल्तानी मिट्टी और कच्चा दूध 

अगर आप अपनी स्किन को त्वचा के दाग-धब्बों से दूर रखना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी और कच्चा दूध को चेहरे पर लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में मददगार करता है. त्वचा का निखार बढ़ाने में ये फायदेमंद होता है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Multani mittiFestive Skin Caremultani mitti benefits for skin

