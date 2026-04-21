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रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें नारियल तेल और विटामिन ई ऑयल, सुबह उठते ही मिलेगी चमकती त्वचा

विटामिन ई ऑयल और नारियल तेल को मिक्स करके चेहरे पर लगाना फायदेमंद हो सकता है. इस तेल को चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है. आइए जानते हैं इसे कैसे लगाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:38 PM IST
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रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें नारियल तेल और विटामिन ई ऑयल, सुबह उठते ही मिलेगी चमकती त्वचा

नारियल तेल और विटामिन ई ऑयल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. इन दिनों को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से कई तरह की स्किन संबंधी समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं चेहरे पर ग्लो लगाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करें. 

हाइड्रेशन 

चेहरे पर हाइड्रेशन की कमी की वजह से भी ग्लो कम हो जाता है. चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए आप नारियल तेल और विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई और नारियल तेल को मिक्स करके लगाने से चेहरे स्किन को पोषण मिलता है. इस तेल को लगाने से स्किन की ड्राईनेस दूर हो सकती है. नारियल तेल और विटामिन ई को मिक्स करके लगाने से नमी स्किन के अंदर लॉक हो जाती है. 

क्लींजर 

नारियल तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन को साफ करने में मददगार है. नरियल तेल में विाटमिन ई को मिलाकर चेहरे पर लगानें. कुछ देर हल्के हाथ सो से चेहरे की मसाज करें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. 

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मॉइस्चराइजर 

आप नारियल तेल और विटामिन ई का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर की तरह भी कर सकते हैं. इन दिनों को मिक्स करके लगाने से चेहरे पर की नमी लॉक होती है. वहीं स्किन अंदर से हेल्दी बनी रहती है. नारियल तेल और विटामिन ई को मिक्स करके लगाने से चेहरे की ड्राईनेस दूर होती है. वहीं झुर्रियों की समस्या भी कम होती है. 

कैसे लगाएं नारियल तेल और विटामिन ई ऑयल 

रात को सोने से पहले नारियल तेल में एक विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को निकाल लें. इसके बाद इसे मिक्स कर लें. अब इस तेल को चेहरे पर लगाएं. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इस तेल को हफ्ते में 1 से 2 बार चेहरे पर लगाएं. वहीं ऑयली स्किन है तो आप हफ्ते में 1 बार ही इस तेल को लगाएं. ड्राई स्किन है तो आप हफ्ते में इसे 3 से 4 बार लगा सकते हैं. रोजाना ना लगाएं. इससे पोर्स बंद हो सकते हैं. 

पिंपल स्किन पर ना लगाएं 

अगर आपकी ऑयली और पिंपल स्किन है तो आपको चेहरे पर नारियल तेल और विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे पिंपल की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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