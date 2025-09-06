सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी नहीं, सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 1 चीज!
Advertisement
trendingNow12911323
Hindi Newsब्यूटी

सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी नहीं, सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 1 चीज!

How to dye hair at home with natural: सफेद बालों को काला करने के लिए आप नेचुरल हेयर डाय कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों को काला कैसे करें.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी नहीं, सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 1 चीज!

How to dye hair at home with natural: सफेद बालों को काला करने के लिए लोग हेयर कलर और हेयर डाय करते हैं. हेयर कलर करने से बालों का धीरे-धीरे बालों का टेक्स्चर और नेचुरल कलर खराब हो सकता है. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए आप नेचुरल हेयर कलर कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों को काला कैसे करें. 

नेचुरल चीजों से बनाएं हेयर डाय 
5 से 6 बादाम की गिरियां लें और उन्हें तवे रोस्ट करें. बादाम अच्छी तरह से भून जाए तो उसे आंच से उतार लें. ठंडा कर लें. इसके बाद कूटकर इसका पाउडर बना लें. 

बादाम का तेल मिलाएं 
अब 2-3 चम्मच बादाम तेल और इतनी मात्रा में सरसों का तेल लेकर मिक्स कर लें. इसमें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. फिर भूने हुए बादाम का पाउडर इस मिश्रण में मिला लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं बादाम का हेयर डाय 
सभी चीजों को मिक्स करके 5 मिनट तक गर्म करें. उसके बाद आंच से उतारकर ठंडा कर लें. ठंडा होने के बाद बालों में हेयर डाय लगाएं. 

कैसे लगाएं हेयर डाय 
सफेद बालों के लिए नेचुरल हेयर लगा सकते हैं. इससे बालों में लगाएं. डेढ़ से 2 घंटे तक बालों हेयर डाय लगी रहने दें. फिर बालों को पानी से साफ करें. यह नेचुरल हेयर डाय है इसे लगाने से बालों को नुकसान नहीं हो सकता है. 

disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: शरीर में नजर आएं ये लक्षण, समझ जाएं डेंगू कर चुका है खतरनाक स्टेज पार! 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
;