सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी नहीं, सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 1 चीज!

How to dye hair at home with natural: सफेद बालों को काला करने के लिए लोग हेयर कलर और हेयर डाय करते हैं. हेयर कलर करने से बालों का धीरे-धीरे बालों का टेक्स्चर और नेचुरल कलर खराब हो सकता है. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए आप नेचुरल हेयर कलर कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों को काला कैसे करें.

नेचुरल चीजों से बनाएं हेयर डाय

5 से 6 बादाम की गिरियां लें और उन्हें तवे रोस्ट करें. बादाम अच्छी तरह से भून जाए तो उसे आंच से उतार लें. ठंडा कर लें. इसके बाद कूटकर इसका पाउडर बना लें.

बादाम का तेल मिलाएं

अब 2-3 चम्मच बादाम तेल और इतनी मात्रा में सरसों का तेल लेकर मिक्स कर लें. इसमें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. फिर भूने हुए बादाम का पाउडर इस मिश्रण में मिला लें.

कैसे बनाएं बादाम का हेयर डाय

सभी चीजों को मिक्स करके 5 मिनट तक गर्म करें. उसके बाद आंच से उतारकर ठंडा कर लें. ठंडा होने के बाद बालों में हेयर डाय लगाएं.

कैसे लगाएं हेयर डाय

सफेद बालों के लिए नेचुरल हेयर लगा सकते हैं. इससे बालों में लगाएं. डेढ़ से 2 घंटे तक बालों हेयर डाय लगी रहने दें. फिर बालों को पानी से साफ करें. यह नेचुरल हेयर डाय है इसे लगाने से बालों को नुकसान नहीं हो सकता है.

