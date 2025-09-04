कॉफी पाउडर में मिलाकर लगा लें ये चीज, चमक जाएगी स्किन!
कॉफी पाउडर में मिलाकर लगा लें ये चीज, चमक जाएगी स्किन!

Skin care Tips: ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर कॉफी लगा सकते हैं. कॉफी लगाने से चेहरे का कालापन दूर हो सकता है. आइए जानते हैं कॉफी का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:00 AM IST
कॉफी पाउडर में मिलाकर लगा लें ये चीज, चमक जाएगी स्किन!

Skin care Tips: लड़कियां ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाती है. धूप, प्रदूषण और तनाव की वजह से स्किन का निखार कम हो जाता है. चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए आप कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी का स्क्रब लगाने से चेहरे पर ग्लो देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कॉफी का स्किन पर कैसे इस्तेमाल करें. 

कॉफी से स्किन की रंगत में आता है सुधार 
कॉफी में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट स्किन की गहराई से सफाई करती हैं. कॉफी का इस्तेमाल करने से डेड स्किन हट सकती है. कॉफी लगाने से स्किन की टैनिंग कम हो सकती है. कॉफी  में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है. 

कॉफी लगाने के फायदे 
रोजाना कॉफी लगाने से स्किन टैन और त्वचा का कालापन दूर हो सकता है. कॉफी को स्क्रबर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट  चेहरे के पिग्मेंटेशन को कम कर सकते हैं. कॉफी का इस्तेमाल करने से स्किन टाइट हो सकती है. 

कॉफी का कैसे करें इस्तेमाल 
एक बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर लें. इसमें एक चम्मच शहद और नारियल तेल लें. इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 2 से 3 मिनट मसाज करें. इसके बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. 

कॉफी फेस पैक 
1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर लें, 1 बड़ चम्मच दही या एलोवेरा जेल लें. इसके बाद सब चीजों को मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. पेस्ट सूखने के बाद पानी से चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: नाभि में इस तेल को लगाने से चेहरे पर आएगी चमक, गालों से गायब होंगे पिंपल और एक्ने! 

;