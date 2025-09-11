गर्दन में जमी काली गंदगी होगी साफ, गोरी गर्दन के लिए मुल्तानी मिट्टी का ऐसे करें इस्तेमाल!

How to remove blackness from neck: काली गर्दन किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देता है. गर्दन पर जमा मैल आसानी से साफ नहीं होता है. कुछ लोग केमिकल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद भी काली गर्दन साफ नहीं होती है. आप काली गर्दन को साफ करने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर गर्दन का कालापन दूर किया जा सकता है.

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर लगा सकते हैं. गुलाब जल स्किन की डीप क्लीनिंग करता है. गुलाब जल त्वचा को मॉइश्चराइज्ड करता है. 1 कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डालकर मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाएं. इसके बाद 15 से 20 बाद पानी से गर्दन साफ कर लें.

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा स्किन को हाइड्रेटेड करता है. गर्दन में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है जो कि दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं. एक कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, इसके बाद इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लें. इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद गर्दन धो लें.

मुल्तानी मिट्टी और दही

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में दही मिक्स कर लें. दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि दाग-धब्बों को कम करता है. दही स्किन की रंगत को सुधारने में मदद करता है. दही और मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को गर्दन पर लगाकर 15 से 20 मिनट बाद पानी से गर्दन धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

