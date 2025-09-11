गर्दन में जमी काली गंदगी होगी साफ, गोरी गर्दन के लिए मुल्तानी मिट्टी का ऐसे करें इस्तेमाल!
Advertisement
trendingNow12918283
Hindi Newsब्यूटी

गर्दन में जमी काली गंदगी होगी साफ, गोरी गर्दन के लिए मुल्तानी मिट्टी का ऐसे करें इस्तेमाल!

Home remedies for dark neck: कुछ लोगों का चेहरा तो साफ होता है लेकिन गर्दन काली हो जाती है. गर्दन पर जमा मैल किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देता है. गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्दन का कालापन दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्दन में जमी काली गंदगी होगी साफ, गोरी गर्दन के लिए मुल्तानी मिट्टी का ऐसे करें इस्तेमाल!

How to remove blackness from neck: काली गर्दन किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देता है. गर्दन पर जमा मैल आसानी से साफ नहीं होता है. कुछ लोग केमिकल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद भी काली गर्दन साफ नहीं होती है. आप काली गर्दन को साफ करने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर गर्दन का कालापन दूर किया जा सकता है. 

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल 
गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर लगा सकते हैं. गुलाब जल स्किन की डीप क्लीनिंग करता है. गुलाब जल त्वचा को मॉइश्चराइज्ड करता है. 1 कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डालकर मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाएं. इसके बाद 15 से 20 बाद पानी से गर्दन साफ कर लें. 

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा 
गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा स्किन को हाइड्रेटेड करता है. गर्दन में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है जो कि दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं. एक कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, इसके बाद इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लें. इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद गर्दन धो लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुल्तानी मिट्टी और दही 
गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में दही मिक्स कर लें. दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि दाग-धब्बों को कम करता है. दही स्किन की रंगत को सुधारने में मदद करता है. दही और मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को गर्दन पर लगाकर 15 से 20 मिनट बाद पानी से गर्दन धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  लंबे बालों के लिए आज से ही खाना शुरू कर दें ये सीड्स, कुछ ही समय में दिखेगा असर! 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;