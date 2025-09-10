बिना केमिकल के पाएं काले बाले; सफेद बालों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू नुस्खे

Natural Ways to Blacken White Hair: आजकल सफेद बालों की समस्या बेहद आम हो गई है. यह समस्या अब उम्र से जुड़ी नहीं रह गई है, हर उम्र के लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. आमतौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, खराब खान-पान, हार्मोनल इनबैलेंस और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इसके बड़े कारणों में से एक हैं. ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से अपने बालों के काला करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो आपको अपने बालों को सफेद करने में मदद कर सकता है.

आंवला और नारियल तेल

आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बालों को काला करने या झड़ने से बचाने में यह आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में आंवले और नारियल तेल की मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. इसके लिए आंवले में नारियल तेल को उबाल लें और इस तेल से हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्स की मालिश करें. आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूती देने के साथ-साथ इसे नेचुरली काला करने का काम करता है.

मेहंदी और कॉफी

बालों को काला करने के लिए मेहंदी और कॉफी भी आपकी मदद कर सकती है. मेहंदी आपके बालों को काला करने के साथ-साथ इन्हें मुलायम और घना भी बनाती है. ऐसे में एक कोटरी मेहंदी में आधा कप कॉफी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लाएं और 2 से 3 घंटे के बाद इसे माइल्ड शैंपू से धो लें. हर 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा नजर आने लगेगा.

काली चाय

सफेद बालों से छुटकारा पाने में आपकी मदद काली चाय कर सकती है. काली चाय में टैनिन्स होते हैं, जो सफेद बालों का रंग गहरा करती है. इसके लिए 2 चम्मच काली चाय को एक कप पानी में उबालें और ठंडा होने के बाद इसे बालों में लगा लें. अब 30 मिनट बाद बाल धो लें. इसे आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, आपको फायदा नजर आने लगेगा.

प्याज का रस

प्याज का रस बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ यह सफेद होने के प्रोसेस को भी स्लो करने में आपकी मदद करता है. साथ ही यह बालों के ग्रोथ को भी बढ़ाता है. ऐसे में प्याज के रस में नींबू मिलाकर स्कैल्प में लगा लें. इसके बाद 30 मिनट बाद धो लें. इसे हफ्ते में 1 बार करने से आपको फायदा नजर आने लगेगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.