बिना केमिकल के पाएं काले बाले; सफेद बालों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू नुस्खे
Advertisement
trendingNow12916972
Hindi Newsब्यूटी

बिना केमिकल के पाएं काले बाले; सफेद बालों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू नुस्खे

Home Remedies For White Hair: अगर आप अपने सफेद बालों से परेशान हो गए हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इन घरेलू नुस्खों से आप कुछ ही दिनों में अपने सफेद बालों से छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना केमिकल के पाएं काले बाले; सफेद बालों से छुटकारा पाने के असरदार घरेलू नुस्खे

Natural Ways to Blacken White Hair: आजकल सफेद बालों की समस्या बेहद आम हो गई है. यह समस्या अब उम्र से जुड़ी नहीं रह गई है, हर उम्र के लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. आमतौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, खराब खान-पान, हार्मोनल इनबैलेंस और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इसके बड़े कारणों में से एक हैं. ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से अपने बालों के काला करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो आपको अपने बालों को सफेद करने में मदद कर सकता है. 

 

आंवला और नारियल तेल
आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बालों को काला करने या झड़ने से बचाने में यह आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में आंवले और नारियल तेल की मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. इसके लिए आंवले में नारियल तेल को उबाल लें और इस तेल से हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्स की मालिश करें. आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूती देने के साथ-साथ इसे नेचुरली काला करने का काम करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेहंदी और कॉफी
बालों को काला करने के लिए मेहंदी और कॉफी भी आपकी मदद कर सकती है. मेहंदी आपके बालों को काला करने के साथ-साथ इन्हें मुलायम और घना भी बनाती है. ऐसे में एक कोटरी मेहंदी में आधा कप कॉफी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लाएं और 2 से 3 घंटे के बाद इसे माइल्ड शैंपू से धो लें. हर 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा नजर आने लगेगा.  

 

काली चाय 
सफेद बालों से छुटकारा पाने में आपकी मदद काली चाय कर सकती है. काली चाय में टैनिन्स होते हैं, जो सफेद बालों का रंग गहरा करती है. इसके लिए 2 चम्मच काली चाय को एक कप पानी में उबालें और ठंडा होने के बाद इसे बालों में लगा लें. अब 30 मिनट बाद बाल धो लें. इसे आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, आपको फायदा नजर आने लगेगा. 

 

प्याज का रस
प्याज का रस बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ यह सफेद होने के प्रोसेस को भी स्लो करने में आपकी मदद करता है. साथ ही यह बालों के ग्रोथ को भी बढ़ाता है. ऐसे में प्याज के रस में नींबू मिलाकर स्कैल्प में लगा लें. इसके बाद 30 मिनट बाद धो लें. इसे हफ्ते में 1 बार करने से आपको फायदा नजर आने लगेगा. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Home Remedies For White Hairnatural ways to blacken my white hair

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;