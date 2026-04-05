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महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट छोड़िए! गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बेस्ट हैं ये नेचुरल फ्रूट फेशियल, चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस

Fruit Facial Benefits For Glowing Skin: गर्मियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तेज धूप, पसीना, धूल स्किन से सारी नमी को छीन लेते हैं. महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की बजाय आज आपको फ्रूट फेशियल के बारे में बताते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:11 AM IST
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महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट छोड़िए! गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बेस्ट हैं ये नेचुरल फ्रूट फेशियल, चेहरे पर रहेगी फ्रेशनेस

Fruit Facial Benefits For Glowing Skin:  गर्मियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बाहर जाने वाली महिलाओं को तेज धूप, पसीना, धूल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन सारी चीजों के चलते चेहरा रूखा, बेजान और थका हुआ नजर आने लगता है और आपकी खूबसूरती भी सारी छीन जाती है. लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल और महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेती है, जिस वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है. आपको अपनी स्किन को नेचुरल ही रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की गंदगी ना आ पाए. फ्रूट फेशियल को अगर आप घर पर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ताजे फलों को ही आपको लगाना है. अब आपका चेहरा अच्छे से साफ हो जाए तभी आपको इसको अपने चेहरे पर लगाना है.

आज सोशल मीडिया पर तेजी से नेचुरल फ्रूट फेशियल वायरल हो रहा है, जिसको लड़कियां लगाना काफी ज्यादा पसंद भी करती हैं. ये आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ अंदर से हाइड्रेट रखकर ग्लोइंग और हेल्दी भी रखता है. आइए आज आपको इस खराब में बताते हैं कि  गर्मियों में कौन-कौन से नेचुरल फ्रूट फेशियल को आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. आइए आप भी जान लें. 
 

स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बेस्ट नेचुरल फ्रूट फेशियल
 

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1. पपीता फेशियल

अगर आपको भी गर्मियों में तेज धूप, पसीना, धूल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप पपीता का फेशियल कर सकते हैं. पपीते का फ्रूट फेशियल करने से डेड स्किन को हटाने में मदद मिल सकती है और साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार भी होता है.
 

2. केला फेशियल 

केला फेशियल जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको एक कटोरी लेनी है और इसमें फिर पके हुए केले को मैश करके शहद, दूध को मिलाकर फेस पैक बना लेना है. आपको कमाल का असर देखने को मिल सकता है.
 

3. स्ट्रॉबेरी फेशियल 

स्ट्रॉबेरी फेशियल को भी आप लगा सकते हैं. इसको लगाना भी आसान है और फिर जो असर देखने को मिलेगा वो कमाल ही होगा. स्किन को साफ करके ऑयली स्किन से भी आपको छुटकारा दिलाता है.
 

(ये भी पढ़ें:  घर पर बनाएं केमिकल फ्री काजल, 15 मिनट में तैयार होगा आर्गेनिक काजल)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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