सोने से पहले फॉलो करें ये खास स्किन केयर रूटीन, सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन

Night Skincare Routine: सोने से पहले स्किन की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना दिनभर की थकान मिटाने के लिए नींद लेना होता है. रात का समय स्किन रिपेयर के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि जब आप सोते हैं तो शरीर और स्किन खुद को रिपेयर करती हैं. अगर आप बर रोज सही नाइट स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं तो सुबह उठते ही आपकी त्वचा नैचुरली ग्लो करेगी.
Trending Photos
आजकल हर कोई ग्लास स्किन पाने का सपना देखता है और इसके लिए कई महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है. पर घर पर आसान और नैचुरल तरीकों से भी आप स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं. शरीर जब थक जाता है तो इसे रात के नींद की जरूरी होती है, ठीक उसी तरह स्किन भी रात को रिपेयर होती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप रात के समय सही नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर के अपनी स्किन को चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं.
क्लीनिंग
रात में सोने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है स्किन को अच्छे से क्लीन करने का. पूरे दिन की धूल-मिट्टी और प्रदूषण आपकी स्किन पर जम जाती है जिसे साफ करना बेहद ही जरूरी है. अगर आप उसे साफ किए बिना सोते हैं तो आपके पोर्स बंद हो सकते हैं जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या शुरू हो जाती है. रात को सोने से पहले फेस वॉश से चेहरा धोना बहुत जरूरी है.
हाइड्रेट
सोने से पहले स्किन को हाइड्रेट करना जरूरी है क्योंकि कई बार सुबह सो कर उठने के बाद लोगों में ड्राई स्किन की शिकायत देखने को मिलती है. हर रोज रात को सोने से पहले गुलाब जल को कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर लगाएं, इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और थकान दूर हो जाएगी. आप गुलाब जल की जगह एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं.
फेस मसाज
रात के समय फेस मसाज भी स्किन को रिपेयर करने में काफी मददगार साबित होता है. आप नारियल तेल या बादाम तेल से हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चेहरा सुबह तक फ्रेश और चमकदार नजर आएगा. मसाज करते समय ध्यान रखें कि हाथ बहुत हल्के होने चाहिए ताकि स्किन पर दबाव न पड़े.
डार्क सर्कल्स
अगर आपको डार्क सर्ल्कल की समस्या है तो आप ग्रीन टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके रात को आंखों पर रख सकती हैं. इससे डार्क सर्कल्स और सूजन की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है. अगर आप चाहें तो खीरे के स्लाइस भी आंखों पर रख सकती हैं ये थकान दूर करने के साथ आंखों को ठंडक पहुंचाता है.
नाइट स्किन केयर
नाइट स्किन केयर का सबसे अहम हिस्सा है मेकअप रिमूव करना. सोने से पहले कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए. इन क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की बेसिक स्टेप्स के साथ अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना लें तो आपकी स्किन पर अगले ही दिन फर्क दिखने लगेगा.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.