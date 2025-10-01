Advertisement
trendingNow12943475
Hindi Newsब्यूटी

सोने से पहले फॉलो करें ये खास स्किन केयर रूटीन, सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन

Night Skincare Routine: सोने से पहले स्किन की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना दिनभर की थकान मिटाने के लिए नींद लेना होता है. रात का समय स्किन रिपेयर के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि जब आप सोते हैं तो शरीर और स्किन खुद को रिपेयर करती हैं. अगर आप बर रोज सही नाइट स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं तो सुबह उठते ही आपकी त्वचा नैचुरली ग्लो करेगी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने से पहले फॉलो करें ये खास स्किन केयर रूटीन, सुबह उठते ही मिलेगी ग्लोइंग स्किन

आजकल हर कोई ग्लास स्किन पाने का सपना देखता है और इसके लिए कई महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है. पर घर पर आसान और नैचुरल तरीकों से भी आप स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं. शरीर जब थक जाता है तो इसे रात के नींद की जरूरी होती है, ठीक उसी तरह स्किन भी रात को रिपेयर होती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप रात के समय सही नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर के अपनी स्किन को चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं.

क्लीनिंग
रात में सोने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है स्किन को अच्छे से क्लीन करने का. पूरे दिन की धूल-मिट्टी और प्रदूषण आपकी स्किन पर जम जाती है जिसे साफ करना बेहद ही जरूरी है. अगर आप उसे साफ किए बिना सोते हैं तो आपके पोर्स बंद हो सकते हैं जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या शुरू हो जाती है. रात को सोने से पहले फेस वॉश से चेहरा धोना बहुत जरूरी है.

हाइड्रेट 
सोने से पहले स्किन को हाइड्रेट करना जरूरी है क्योंकि कई बार सुबह सो कर उठने के बाद लोगों में ड्राई स्किन की शिकायत देखने को मिलती है. हर रोज रात को सोने से पहले गुलाब जल को कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर लगाएं, इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और थकान दूर हो जाएगी. आप गुलाब जल की जगह एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फेस मसाज
रात के समय फेस मसाज भी स्किन को रिपेयर करने में काफी मददगार साबित होता है. आप नारियल तेल या बादाम तेल से हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चेहरा सुबह तक फ्रेश और चमकदार नजर आएगा. मसाज करते समय ध्यान रखें कि हाथ बहुत हल्के होने चाहिए ताकि स्किन पर दबाव न पड़े.

डार्क सर्कल्स
अगर आपको डार्क सर्ल्कल की समस्या है तो आप ग्रीन टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके रात को आंखों पर रख सकती हैं. इससे डार्क सर्कल्स और सूजन की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है. अगर आप चाहें तो खीरे के स्लाइस भी आंखों पर रख सकती हैं ये थकान दूर करने के साथ आंखों को ठंडक पहुंचाता है.

नाइट स्किन केयर
नाइट स्किन केयर का सबसे अहम हिस्सा है मेकअप रिमूव करना. सोने से पहले कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए. इन क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की बेसिक स्टेप्स के साथ अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना लें तो आपकी स्किन पर अगले ही दिन फर्क दिखने लगेगा.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Night skincare routineSkincare routinesimple skincare tips

Trending news

RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
;