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इस सब्जी के पानी से घर में मिलेंगे स्ट्रेट और शाइनी हेयर, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

इन दिनों क्या आप फ्रिजी बाल से परेशान हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि आप घर पर ही नेचुरली बालों स्ट्रेट और शाइनी बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:10 PM IST
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इस सब्जी के पानी से घर में मिलेंगे स्ट्रेट और शाइनी हेयर, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

शाइनी और स्ट्रेट बालों के लिए अधिकतर लोग महंगे केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट से बालों में जितना जल्दी असर नजर आता है, उतना ही ज्यादा बालों को नुकसान होता है. केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से ड्राईनेस, हेयर फॉल और हेयर डैमेज की समस्या बढ़ जाती है. आप नेचुरल तरीके से बालों को स्ट्रेट और शाइनी बना सकते हैं. आप इस सब्जी के पानी से बालों को सीधा और सॉफ्ट बना सकते हैं. 

बालों के लिए भिंडी का पानी कैसे फायदेमंद है? 
भिंडी के पानी में विटामिन और मिनिरल्स पाए जाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है. भिंडी का पानी स्कैल्प को पोषण देता है, वहीं फ्रिज को कम करने में मदद करता है. भिंडी में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के,फोलेट और आयरन बालों को मॉइस्चराइज कर उन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाता है. 

बालों के लिए भिंडी पानी के फायदे 
भिंडी पानी बालों की जड़ों को पोषण देता है जिससे हेयर फॉल की समस्या कम होती है. भिंडी में एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण मौजूद होते हैं जो कि स्कैल्प को शांत करते हैं. वहीं बालों को हाइड्रेट करते हैं. रूखे-बेजान बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है. 

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भिंडी पानी बनाने की विधि 
5 से 6 भिंडी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डेढ़ कप पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल लें.  पानी गाढ़ा चिपचिपा जेल जैसा हो जाए तो गैस बंद कर दें. इसके बाद जब जेल ठंडा हो जाए तो इसे छलनी से छान लें. इसके बाद इस बालों और स्कैल्प लगाएं. 30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. 

कैसे करें इस्तेमाल 
सबसे पहले बालों को अच्छे से धो लें. इसके बाद भिंडी जेल को स्कैल्प और बालों में लगाएं. 30 मिनट बाद शैंपू से हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 1 से 2 बार इस जेल का इस्तेमाल करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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