स्किन केयर में करें इस फूल का इस्तेमाल, दिवाली पर ऐसे बनाएं फेस पैक; जानें इसके बेहतरीन फायदे

Palash Flower for Skin: अक्सर स्किन केयर के लिए महंगे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता आया है. लेकिन इसका स्किन पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए नेचुरल तरीके से स्किन केयर करना हमेशा बेहतर रहता है. ऐसे में पलाश के फूल आपकी मदद कर सकते हैं. आयुर्वेद में भी इसके फायदों का जिक्र है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फूल आपकी स्किन को निखाने और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे पलास के फूल का फेस पैक बनाने का तरीका बताएंगे और इसके फायदे भी बताएंगे.

पलाश के फूल से फेस पैक कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए सबसे पहले पलाश के फूलों का पाउडर बना लें. बनाने के लिए फूलों को अच्छे से धो कर धूप में सुखा लें और पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद एक बाउल में 1 चम्मच पलाश फूल पाउडर लें और उसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला लें. इसके बाद इसमें गुलाब जल मिलाकर अच्छे से मिलाएं, ताकि पेस्ट तैयार हो जाए. आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चेहरे पर कैसे लगाएं-

अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इसे चेहरे पर लगाने के लिए सबसे पहले चेहरे को अच्छे से पानी से धो कर साफ कर दें. इसके बाद चेहरे पर फेस पैक लगाएं. 15 से 20 मिनट का इंतजार करें, सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें. इसके बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं. इस फेस पैक का हफ्ते में 1से 2 बार इस्तेमाल करने से स्किन में निखार आता और स्किन हेल्दी बनी रहती है.

स्किन केयर में पलाश के फूल के फायदे-

पलाश के फूल में ऐसे नेचुरल गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे से बैक्टीरिया खत्म करके पिंपल्स और एक्ने से राहत दिलाता है. वही ये फूल स्किन की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन सेल्स की हटाने में मदद करता है, जिससे चेहरा चमकदार और फ्रेश दिखता है. सन टैन को हटाने में भी पलाश का फूल आपकी मदद कर सकता है. वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, स्किन की उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्लो करना है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.