स्किन के लिए वरदान है पपीता, दाग-धब्बे होंगे दूर और शीशे जैसे चमकेगा चेहरा; बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

Skin Care Tips: हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन खूबसूरत और चमकदार हो जाए. ऐसे में लोग महंगे क्रीम और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती है. ऐसे में अगर आप एक आसान, सस्ते और नेचुरल उपाय से अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आप पपीता के बारे में बताएंगे, जो आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ये फल न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि स्किन की देखभाल में भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.

स्किन के लिए क्यों खास है पपीता?

पोषक तत्वों से भरपूर पपीते में विटामिन A, C और E भरपूर मात्रा में पाया है, जो स्किन को पोषण देने का काम करता है. इसमें 'पपेन' नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और फ्रेश दिखती है. इसके रोजाना इस्तेमाल से स्किन का रंग निखरता है और नेचुरल ग्लो आता है.

पिंपल और दाग-धब्बों से राहत

अगर आप पिंपल्स और दाग-धब्बों से परेशान हैं, तो भी आपके लिए पपीता बेस्ट ऑप्शन है. ये स्किन की गहराई से सफाई करता है और ऑयल कंट्रोल में मदद करता है. पपीते का गूदा चेहरे पर लगाने से पिंपल्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और दाग हल्के पड़ जाते हैं.

ड्राई स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चर

ड्राई स्किन वालों के लिए पपीता एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. इसमें ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन की नमी बनाए रखते हैं और स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं. ऐसे में पपीते में अगर आप थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाएंगे, तो इसका असर और बेहतर नजर आएगा.

एंटी एजिंग

उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं. ऐसे में पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और एजिंग की प्रोसेस को स्लो करता है. इससे स्किन ज्यादा टाइट और यंग नजर आती है.

पपीता कैसे करें इस्तेमाल?

पके हुए पपीते को मैश करके साफ चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें. अगर हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. हालांकि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.