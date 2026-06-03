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नेचुरली पिंक हो जाएंगे लिप्स, सोने से पहले लगा लें ये चीज

नेचुरल पिंक लिप्स भला किसे पसंद नहीं होती है. इन 2 चीजों को मिलाकर अपने लिप्स को पिंक बना सकते हैं. कुछ ही दिनों में असर दिखेगा. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:03 AM IST
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नेचुरली पिंक हो जाएंगे लिप्स, सोने से पहले लगा लें ये चीज

सॉफ्ट और पिंक लिप्स किसी पसंद नहीं होते हैं. महिलाएं लिपस्टिक और लिप बाम लगती हैं. लेकिन केमिकल प्रोडक्ट और कुछ आदतों की वजह से लिप्स काले हो जाते हैं. इसके अलावा बार-बार लिप्स फटना शुरू हो जाते हैं. इससे लिप्स की शाइन और रंगत खराब हो जाती है. आप नेचुरल चीजों से लिप्स को पिंक बना सकते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को पिंक कैसे बनाएं. 

दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल 
लिप्स को पिंक बनाने के लिए आप 2 इंग्रेडिएंट्स वाली रेमेडी बता रहे हैं, रात को सोने से पहले आप इन 2 चीजों को लगा कते हैं. आइए जानते हैं लिप्स को नेचुरल कैसे बनाएं. 

सॉफ्ट लिप्स 
आपके लिप्स डार्क है तो आप इस नेचुरल चीजों से अपने लिप्स को सॉफ्ट बना सकते हैं. ये सिंपल सी रेमेडी एक बार ट्राई करें. आपको लिप्स को पिंक बनाने के लिए ग्लिसरीन और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बाउल में नारियल तेल लें. इसमें कुछ बूंदे ग्लिसरीन मिला दें. फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसे लिप्स पर लगाएं. 

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कैसे करें इस्तेमाल करें 
इस तेल का इस्तेमाल करके आप अपने लिप्स को पिंक बना सकते हैं. रोजाना सोने से पहले इस तेल को अपने होंठों पर लगाएं. पहले अपने लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लें. इसके बाद इस लिप ऑयल को लगाएं. 2 मिनट तक हल्का मसाज करें. इसके बाद इसे रातभर के लिए लगा रहने दें. 

कितने दिन में दिखेगा असर 
नेचुरल चीजों का असर एकदम से नहीं देखने को मिलता है. पिंक लिप्स के लिए आप रोजाना इस तेल को होंठ पर लगाएं. इस तेल को लगाने से लिप्स सॉफ्ट और हाइड्रेट हो जाएंगे. आपके होंठ का कालापन दूर हो जाएगा. 30 दिन बाद आपके लिप्स हल्का पिंक दिखना शुरू हो जाएंगे. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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