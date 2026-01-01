Advertisement
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए करें कच्चे दूध का इस्तेमाल, जानें इसके फायदे!

प्रदूषण की वजह स्किन डल बेजान हो जाती है. वहीं स्किन ड्राई हो जाती है स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:29 PM IST
धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है. ऐसे में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स का खतरा बना रहता है. अगर घर में मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो यह त्वचा पर ज्यादा असरदार साबित होती हैं. इन्हीं प्राकृतिक उपायों में कच्चा दूध सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है.

कच्चे दूध से स्किन पर आता है ग्लो
दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आयुर्वेद तक, कच्चे दूध को त्वचा के लिए लाभकारी माना गया है. आज विज्ञान भी इसके गुणों को मानता है. आयुर्वेद के अनुसार, कच्चा दूध ठंडक देने वाला होता है. यह त्वचा की जलन, रूखापन और असंतुलन को शांत करने में मदद करता है. जब शरीर में पित्त बढ़ता है, तो इसका असर त्वचा पर दाग-धब्बे, मुंहासे और रंगत बिगड़ने के रूप में दिखाई देता है. कच्चा दूध इस पित्त को संतुलित करने में सहायक होता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक चिकनाई त्वचा को नमी देती है और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद करती है.

लैक्टिक एसिड से चेहरा होता है क्लीन 
विज्ञान के मुताबिक, कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है. लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है. यह त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है. जब मृत कोशिकाएं हटती हैं, तो साफ त्वचा बाहर आती है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखाई देने लगती है. यही कारण है कि कच्चा दूध त्वचा को चमकदार बनाने में मददगार माना जाता है.

स्किन की होती है मरम्मत 
कच्चा दूध त्वचा की रंगत को सुधारने में भी सहायक हो सकता है. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर त्वचा का रंग समान दिखने लगता है. विज्ञान बताता है कि दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन त्वचा की मरम्मत की प्रक्रिया को सहारा देते हैं. इससे धूप से हुई टैनिंग, हल्के दाग-धब्बे और थकान के निशान धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन लंबे समय तक असर दिखा सकती है.

चेहरे की रेडनेस 
संवेदनशील त्वचा वालों के लिए भी कच्चा दूध राहत देने वाला माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, इसकी ठंडी तासीर त्वचा की सूजन और लालिमा को कम करने में मदद करती है. कच्चा दूध त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है, जिससे त्वचा ज्यादा रूखी या खींची हुई महसूस नहीं होती. यही वजह है कि कई लोग इसे फेस क्लीनर या टोनर की तरह इस्तेमाल करते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

