धूप से काली पड़ गई है स्किन, कच्चे दूध से ऐसे दूर करें कालापन!
धूप से काली पड़ गई है स्किन, कच्चे दूध से ऐसे दूर करें कालापन!

तेज धूप की वजह से चेहरे का रंग डल और बेजान हो जाता है. फेस्टिवल के दौरान ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कच्चे दूध से कैसे दूर करें चेहरे का कालापन. 

 

Shilpa|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:11 PM IST
धूप से काली पड़ गई है स्किन, कच्चे दूध से ऐसे दूर करें कालापन!

गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल के बाद भी चेहरा डल और काला पड़ जाता है. धूप और प्रदूषण का सीधा असर अपनी स्किन पर पड़ा है. धूप और प्रदूषण की वजह से स्किन की रंगत काली पड़ सकती है. फेस्टिव सीजन में आप ग्लोइंग सन के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर कच्चे दूध का इस्तेमाल कैसे करें. 

अनइवेन स्किन की समस्या हो सकती है दूर 
धूप की वजह से अधिकतर लोग अनइवेन स्किन टोन की समस्या से परेशान हैं. अनइवेन स्किन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप चेहरे पर कच्चा दूध लगा सकते हैं. रोजाना कच्चा दूध लगाने से अनइवेन स्किन की समस्या दूर हो सकती है. 

ड्राई स्किन
कच्चा दूध लगाने से स्किन की ड्राइनेस की समस्या दूर हो सकती है. रोजाना कच्चा दूध लगाने से स्किन की ड्राइनेस कम होती है वहीं त्वचा सॉफ्ट होती है. अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

चेहरे पर कैसे लगाएं कच्चा दूध 
सबसे पहले 2 चम्मच कच्चा दूध लें. इस दूध में नींबू का रस मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 5 मिनट तक चेहरे की मालिश या मसाज करें. इसके बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें. 

नींबू के रस के फायदे 
नींबू में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं. नींबू का रस लगाने से स्किन की रंगत साफ होती है. इसके अलावा नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है. 

कच्चे दूध के फायदे 
कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. कच्चा दूध लगाने से स्किन हाइड्रेटेड रखता है. रोजाना कच्चे दूध को स्किन पर लगाने से स्किन पर ग्लो आता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

