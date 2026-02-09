Advertisement
नई मां के क्यों झड़ने लगते हैं बाल? जानें प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल रोकने के सीक्रेट्स!

Postpartum Hair Loss: महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने की शिकायत बढ़ जाती है. लेकिन कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसका कारण बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:54 PM IST
Post Pregnancy Hair Fall Reason: प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कई बदलाव देखने को मिलते हैं. अक्सर प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ने लगता और शरीर बहुत कमजोर महसूस करता है. इसके साथ-साथ चेहरे पर दाग-धब्बे और तेजी से हेयर फॉल की समस्या भी इस समय नजर आती है. खासकर बाल झड़ने की समस्या तो हर दूसरी महिला में देखने को मिलती है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके कारण और बचाव के तरीके बताएंगे.. 

 

हार्मोनल चेंजेस
पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस. बच्चे को जन्म देने के बाद मां के शरीर में हॉर्मोन का असंतुलन आम बात है. प्रसव के बाद शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर गिरने लगता है, जिससे बाल जड़ों से कमजोर होकर गिरने लगते हैं और पतले भी हो जाते हैं.

पोषक तत्वों की कमी
दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी होना. प्रसव के बाद सारा ध्यान शिशु पर शिफ्ट हो जाता है और सभी शिशु का ध्यान मां की तुलना में ज्यादा करते हैं. डिलीवरी के बाद शरीर में आयरन से लेकर कैल्शियम तक की कमी हो जाती है. ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की वजह से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं.

 

स्ट्रेस और नींद की कमी
तीसरा कारण है स्ट्रेस और नींद की कमी. हार्मोन का असंतुलन और शिशु के रात भर जागने की वजह से मां पूरी नींद नहीं ले पाती है, जिससे डिप्रेशन और थकान होने लगती है. तनाव बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है. अब जानते हैं कि बालों के गिरने को कैसे रोका जा सकता है.

 

क्या करना चाहिए?
पहला, डिलीवरी के कुछ समय बाद एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में बढ़ने लगता है. दूसरा आहार पोषक तत्वों से भरपूर लें, जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, और विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो. विटामिन सी बालों और स्किन के लिए बहुत जरूरी है. आहार में दाल, अंडा, दूध, पनीर, सोया, हरी सब्जियां, चुकंदर, और अनार लें. हफ्ते में एक बार हल्की तेल मालिश जरूर करें. तनाव को कम करने के लिए पूरी नींद जरूर लें, और अगर फिर भी अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

