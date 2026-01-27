Advertisement
trendingNow13087596
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

थ्रेडिंग के दर्द को हमेशा के लिए कहें अलविदा! घर पर रखी इन चीजों से हटाएं अपर लिप्स के बाल

Upper Lip Hair Remove Remedies: थ्रेडिंग करने के लिए लड़कियां पार्लर का सहारा लेती हैं और अपर लिप्स के बाल को हटाते समय काफी ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है. आइए आपको बताते हैं इसको हटाने का आसान तरीका.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थ्रेडिंग के दर्द को हमेशा के लिए कहें अलविदा! घर पर रखी इन चीजों से हटाएं अपर लिप्स के बाल

Upper Lip Hair Remove Remedies: आजकल की लड़कियां खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई सारी महंगी-महंगी चीजों को चेहरे पर लगाती हैं, जिसके चलते स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पार्लर जाकर थ्रेडिंग करवाती हैं लेकिन उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि सहन तक करना मुश्किल हो जाता है लेकिन महिलाएं कर लेती हैं. थ्रेडिंग करते हुए भी कई स्किन से जुड़ी समस्या होने लगती हैं. अगर आप भी थ्रेडिंग के दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहती हैं, तो आपको जबदस्त तरीका बताते हैं, घर पर रखी कुछ चीजों से ही बिना दर्द के अपर लिप्स के बालों को आसानी से हटा सकती हैं. आइए आप भी नोट कर लें चीजों के नाम.

अपर लिप्स के बाल कैसे हटाएं?
 

1. हल्दी-बेसन

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप थ्रेडिंग के दर्द से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हल्दी-बेसन के पेस्ट को अपने चेहरे पर और अपर लिप्स के बाल को हटाने के लिए लगा सकती हैं. इसको लगाने के बाद आपको काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है.
 

2. चीनी पेस्ट 

अगर आप भी  थ्रेडिंग के दर्द से परेशान हैं और इससे राहत पाने के लिए कुछ आसान का तरीका खोज रहे हैं, तो आप चीनी के पेस्ट को बनाकर अपर लिप्स पर कुछ समय के लिए लगाकर छोड़े से और भी पानी से धो दें.
 

3. पपीता के छिलके

पपीता के छिलकों को पीसकर आप अपने अपर लिप्स पर लगाकर भी धीरे-धीरे से रगड़कर साफ कर सकते हैं. ये बालों को हटाने में काफी मददगार साबित होता है. आपको एक बार इस्तेमाल करना चाहिए.
 

4. शहद और नींबू 

शहद और नींबू को भी अगर आप लगाते हैं, तो कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. लिप्स पर हल्के बाल हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको अगर आप स्किन पर लगाते हैं, तो चेहरे को आप ग्लोइंग बना सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: चेहरे पर गजब का 'पिंक ग्लो' पाने के लिए लगाएं किचन में रखी ये खास चीजें 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Upper Lip Hairupper lip hair Remove remedies

Trending news

Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
congress
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु