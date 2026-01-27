थ्रेडिंग के दर्द को हमेशा के लिए कहें अलविदा! घर पर रखी इन चीजों से हटाएं अपर लिप्स के बाल

Upper Lip Hair Remove Remedies: आजकल की लड़कियां खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई सारी महंगी-महंगी चीजों को चेहरे पर लगाती हैं, जिसके चलते स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पार्लर जाकर थ्रेडिंग करवाती हैं लेकिन उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि सहन तक करना मुश्किल हो जाता है लेकिन महिलाएं कर लेती हैं. थ्रेडिंग करते हुए भी कई स्किन से जुड़ी समस्या होने लगती हैं. अगर आप भी थ्रेडिंग के दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहती हैं, तो आपको जबदस्त तरीका बताते हैं, घर पर रखी कुछ चीजों से ही बिना दर्द के अपर लिप्स के बालों को आसानी से हटा सकती हैं. आइए आप भी नोट कर लें चीजों के नाम.

अपर लिप्स के बाल कैसे हटाएं?



1. हल्दी-बेसन

अगर आप थ्रेडिंग के दर्द से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हल्दी-बेसन के पेस्ट को अपने चेहरे पर और अपर लिप्स के बाल को हटाने के लिए लगा सकती हैं. इसको लगाने के बाद आपको काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है.



2. चीनी पेस्ट

अगर आप भी थ्रेडिंग के दर्द से परेशान हैं और इससे राहत पाने के लिए कुछ आसान का तरीका खोज रहे हैं, तो आप चीनी के पेस्ट को बनाकर अपर लिप्स पर कुछ समय के लिए लगाकर छोड़े से और भी पानी से धो दें.



3. पपीता के छिलके

पपीता के छिलकों को पीसकर आप अपने अपर लिप्स पर लगाकर भी धीरे-धीरे से रगड़कर साफ कर सकते हैं. ये बालों को हटाने में काफी मददगार साबित होता है. आपको एक बार इस्तेमाल करना चाहिए.



4. शहद और नींबू

शहद और नींबू को भी अगर आप लगाते हैं, तो कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. लिप्स पर हल्के बाल हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको अगर आप स्किन पर लगाते हैं, तो चेहरे को आप ग्लोइंग बना सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.