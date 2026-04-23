ग्लोइगं स्किन के लिए घर करें फेस वैक्सिंग, इस तरह चीनी से हटाएं चेहरे के बाल

आजकल फेशियल हेयर और डेड स्किन हटाने के लिए लोग कई तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्टस और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से स्किन को नुकसान हो सकता है. ऐसे में आप चेहरे के बालों को हटाने के लिए नेचुरल उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. किचन में मिलने वाली इन सिंपल चीजों से आप स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं.

नेचुरल फेस वैक्सिंग

नेचुरल फेस वैक्सिंग की मदद से चेहरे के बाल हटा सकते हैं. इसके अलावा डेड स्किन भी हट सकती है. बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए आप स्किन से अनचाहे बालों को हटा सकती हैं.

फायदा

मार्केट में मिलने वाले वैक्स या फिर क्रीम में केमिकल का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. जिससे स्किन को काफी नुकसान होता है. नेचुरल चीजों को चेहरे पर लगाने से डेड स्किन हट जाती है वहीं चेहरे पर नेचुरल निखार आता है. वहीं केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते चेहरे को नुकसान हो सकता है.

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कैसे बनाएं फेशियल हेयर वैक्स

2 चम्मच चावल, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 कप पानी

सबसे पहले चीनी और चावल को अच्छे से उबाल लें. इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर चावल और चीनी डालें. इसके बाद इसे अच्छे से उबाल लें. इसे तब तक उबाल लें जब तक पेस्ट गाढ़ा ना हो जाए.

पेस्ट बनाएं

जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें. इसके बाद मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. इसमें नींबू का रस और नारियल तेल डालकर इसे अच्छे से मिलाएं.

कैसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले अपना चेहरा साफ कर लें.

इसके बाद पेस्ट को चेहरे पर लगाएं.

हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करें

5 से 10 मिनट तक चेहरे की स्क्रब करें.

हल्की मसाज करते हुए इसे हटाएं. लास्ट में पानी से चेहरा धो लें.

किन बातों का रखें ध्यान

चेहरे पर तेज-तेज स्क्रब ना करें

सेंसिटिव स्किन है तो पेस्ट का पैच लगाकर टेस्ट कर लें.

हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस पेस्ट का इस्तेमाल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.