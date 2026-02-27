Advertisement
बालों का रूखापन हो सकता है दूर, इस तरह करें चावल के पानी का इस्तेमाल

प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. बालों को घना और मुलायम बनाने के लिए आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों का रूखापन दूर करने के लिए आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:11 PM IST
आयुर्वेद के अनुसार चावल का पानी बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.  चावल के पानी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों से जुड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं. चावल के पानी में कई पोषक तत्व जैसे अमीनो एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

चावल का पानी 
चावल का पानी बालों में नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है. चावल का पानी बनाने के लिए एक बाउल में चावल को भिगोए दें. इसके बाद इस पानी को बालों में लगाएं. बालों में जमी गंदगी दूर हो सकती है वहीं बालों का रूखापन भी दूर हो जाएगा. 

बालों की होगी ग्रोथ 
चावल के पानी से स्कैल्प की मालिश करना हेयर ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. हल्के हाथों से चावल के पानी से स्कैल्प की मसाज करें. इससे बालों की जड़े मजबूत होगी वहीं नई ग्रोथ भी देखने को मिलेगी. रोजाना चावल के पानी का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना धीरे-धीरे कम हो सकता है. 

बालों का रूखापन होगा दूर 
चावल का पानी बालों को पोषण देता है. चावल के पानी को कुछ समय के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें,  इससे बालों का रूखापन कम हो सकता है. शैंपू करने के बाद अक्सर आपके बाल उलझ जाते हैं तो आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पानी से बाल की ऊपरी सतह स्मूद हो जाती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

