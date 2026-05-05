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चावल के पानी से चेहरे पर आएगा कोरियन स्किन ग्लो, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

ग्लोइंग स्किन के लिए आप राइस वॉटर आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. राइस वॉटर आइस क्यूब लगाने से चेहरे पर कोरियन ग्लास स्किन जैसा ग्लो आ सकता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका. 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 05, 2026, 10:51 PM IST
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चावल के पानी से चेहरे पर आएगा कोरियन स्किन ग्लो, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

ग्लोइंग, चमकदार और फ्रेश स्किन हर किसी की चाहत होती है लेकिन प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं चेहरे पर फेशियल, क्रीम और पार्लर ट्रीटमेंट लेती हैं लेकिन चेहरे पर वैसा ग्लो नहीं आता है जिसकी चाहत होती है. ऐसे में आप चेहरे पर चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पानी को लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा. आइए जानते हैं चावल के पानी का इस्तेमाल कैसे करें. 

चावल का पानी 

चावल का पानी स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है. चावल के पानी में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है ऐसे में आप चावल के पानी के आइस क्यूब बनाकर त्वचा की देखभाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चावल के पानी का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है. 

कैसे बनाएं राइस वॉटर क्यूब्स 

राइस वॉटर आइस क्यूब्स बनाना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले एक कप चावल लें, चावल को अच्छे से धो लें. इसके बाद चावल को 30 मिनट तक पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद पानी को गैस पर चढ़ाकर 25 मिनट तक उबाल लें. 

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जब चावल अच्छे से पक जाए तो पानी छानकर अलग कर लें. इसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें. कुछ घंटों में राइस वॉटर आइस क्यूब्स बनकर तैयार है. 

अब सुबह उठने के बाद चेहरे पर राइस वॉटर आइस क्यूब्स को चेहरे पर लगा लें. राइस वॉटर आइस क्यूब को धीरे-धीरे पूरे चेहरे पर घुमाएं. 

हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करनी चाहिए. खासकर टी जोन यानी नाक और माथे पर इसे अच्छे से लगाएं. लगभग 2 से 3 मिनट तक मसाज करने के बाद चेहरा वैसा ही छोड़ दें. ताकि स्किन इसे अच्छे से सोख दें.अब इसके बाद मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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