हर स्किन टोन पर जंचते हैं ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ा देती हैं डस्की से लेकर फेयर त्वचा की रंगत!

मेकअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन अगर लिपस्टिक का शेड खराब होता है तो पूरा लुक खराब हो जाता है. खूबसूरत लुक के लिए लिपस्टिक का शेड अच्छा होना चाहिए. अगर आप गलत शेड की लिपस्टिक लगाती हैं तो आपके चेहरे की खूबसूरती कम हो सकती है. अगर आप भी इस बात से कंफ्यूज रहती हैं कि आपके स्किन टोन पर कौन सा शेड अच्छा लगेगा तो हम आपको कुछ ऐसे शेड्स के बारे में बताएंगे जो हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है.

रोज पिंक शेड्स या फिर वार्म पिंक

अगर आपको डार्क लिपस्टिक शेड पसंद नहीं है. वहीं आपके चेहरे पर न्यूड शेड्स की लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती हैं तो आप वॉर्म पिंक या फिर रोज पिंक शेड की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. हल्का गुलाबी शेड आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगा. इसके अलावा आप मैजेंटा शेड भी ट्राई कर सकती हैं. मैजेंटा शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. रोज पिंक शेड हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगता है.

कॉफी शेड्स

आज के समय में ब्राउन शेड काफी ट्रेंड में हैं. न्यूड ब्राउन शेड हर किसी भी अच्छे नहीं लगते हैं. लेकिन कॉफी शेड की लिपस्टिक हर स्किन टोन पर अच्छी लगती है. कॉफी शेड की लिपस्टिक भारतीय स्किन पर काफी नेचुरल लगती है. रोजाना इस्तेमाल के लिए आप इस शेड की लिपस्टिक को ट्राई कर सकती हैं.

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चॉकलेट ब्राउन शेड

भारतीय स्किन टोन पर चॉकलेट ब्राउन शेड की लिपस्टिक बेहद स्टनिंग लगती हैं. ये वार्म न्यूज शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. रोजाना इस्तेमाल के लिए ये शेड काफी अच्छा साबित हो सकता है. इस शेड को आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं.

प्लम या बेरी शेड्स

प्लम या बेरी शेड्स की लिपस्टिक लगभग हर स्किन टोन पर अच्छी लगती है. पार्टी या फिर बोल्ड लुक के लिए आप डार्क बेरी शेड लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. वेस्टर्न आउटफिट से लेकर साड़ी के साथ डार्क बेरी शेड अच्छा लगता है. भारतीय स्किन पर डार्क बेरी शेड काफी खूबसूरत लगता है.