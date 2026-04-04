Advertisement
trendingNow13165490
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

हर स्किन टोन पर जंचते हैं ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ा देती हैं डस्की से लेकर फेयर त्वचा की रंगत!

Lipstick shades for every skin tone: अच्छी शेड की लिपस्टिक किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. हम आपको कुछ लिपस्टिक शेड बताएंगे जो हर स्किन टोन पर अच्छे लग सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर स्किन टोन पर जंचते हैं ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ा देती हैं डस्की से लेकर फेयर त्वचा की रंगत!

मेकअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन अगर लिपस्टिक का शेड खराब होता है तो पूरा लुक खराब हो जाता है. खूबसूरत लुक के लिए लिपस्टिक का शेड अच्छा होना चाहिए. अगर आप गलत शेड की लिपस्टिक लगाती हैं तो आपके चेहरे की खूबसूरती कम हो सकती है. अगर आप भी इस बात से कंफ्यूज रहती हैं कि आपके स्किन टोन पर कौन सा शेड अच्छा लगेगा तो हम आपको कुछ ऐसे शेड्स के बारे में बताएंगे जो हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. 

रोज पिंक शेड्स या फिर वार्म पिंक 

अगर आपको डार्क लिपस्टिक शेड पसंद नहीं है. वहीं आपके चेहरे पर न्यूड शेड्स की लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती हैं तो आप वॉर्म पिंक या फिर रोज पिंक शेड की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. हल्का गुलाबी शेड आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगा. इसके अलावा आप मैजेंटा शेड भी ट्राई कर सकती हैं. मैजेंटा शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. रोज पिंक शेड हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगता है. 

कॉफी शेड्स 

आज के समय में ब्राउन शेड काफी ट्रेंड में हैं. न्यूड ब्राउन शेड हर किसी भी अच्छे नहीं लगते हैं. लेकिन कॉफी शेड की लिपस्टिक हर स्किन टोन पर अच्छी लगती है. कॉफी शेड की लिपस्टिक भारतीय स्किन पर काफी नेचुरल लगती है. रोजाना इस्तेमाल के लिए आप इस शेड की लिपस्टिक को ट्राई कर सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चॉकलेट ब्राउन शेड 

भारतीय स्किन टोन पर चॉकलेट ब्राउन शेड की लिपस्टिक बेहद स्टनिंग लगती हैं. ये वार्म न्यूज शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है. रोजाना इस्तेमाल के लिए ये शेड काफी अच्छा साबित हो सकता है. इस शेड को आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं. 

प्लम या बेरी शेड्स 

प्लम या बेरी शेड्स की लिपस्टिक लगभग हर स्किन टोन पर अच्छी लगती है. पार्टी या फिर बोल्ड लुक के लिए आप डार्क बेरी शेड लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. वेस्टर्न आउटफिट से लेकर साड़ी के साथ डार्क बेरी शेड अच्छा लगता है. भारतीय स्किन पर डार्क बेरी शेड काफी खूबसूरत लगता है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
kerala election 2026
केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
MK Stalin
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल