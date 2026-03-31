Advertisement
trendingNow13160328
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर लगाना स्किन के लिए है फायदेमंद, जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

बेदाग और ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर गुलाब जल लगाने की सलाह दी जाती है. चमकदार स्किन के लिए आप गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे पर रोज फिटकरी लगाने से क्या होता है
चेहरे पर रोज फिटकरी लगाने से क्या होता है

ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या-क्या नहीं लगाते हैं. चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए लोग गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं. गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करने से स्किन साफ और बेदाग हो जाती है. इसके अलावा स्किन टाइट और पिंपल फ्री रहती है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें.  

स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है 

गुलाब जल स्किन को हाइड्रेट और फ्रेश बनाता है. वहीं फिटकरी स्किन को टाइट करता है. फटकरी लगाने से स्किन पर कसाव आता है जिससे स्किन पर ग्लो आता है. नेचुरल ग्लो के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल 3 से 4 दिन में एक बार कर सकते हैं.  

पिंपल और एक्ने 

फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं. गुलाब जल स्किन की रेडनेस को कम स्किन को रिलैक्स करता है. अगर आप पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं तो हफ्ते में 2 बार इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ें- गर्मियों में चिपचिपी स्किन से पाना चाहते हैं छुटकारा? लगाएं ये घरेलू उपाय)

ऑयली स्किन 

ऑयली स्किन के अक्सर पिंपल और चिपचिपी स्किन की वजह से परेशान रहते हैं. गुलाब जल और फिटकरी का मिश्रण लगाने से स्किन के पोर्स साफ होते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कम होता है.

ओपन पोर्स 

फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है. गुलाब जल और फिटकरी का पानी लगाने से ओपन पोर्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. अगर आप ओपन पोर्स 

गुलाब जल और फिटकरी का यूज कैसे करें 

1 चम्मच गुलाब जल लें इसमें एक चुटकी पीसी हुई फिटकरी मिलाएं. इसके बाद कॉटन से इसे चेहरे पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. इस मिश्रण को लगाने से स्किन ड्राई हो सकती है. हफ्ते में इस पानी का इस्तेमाल 2 बार ही करना चाहिए. जिन लोगों की स्किन पहले से ही ड्राई हैं उन्हें इस पानी को लगाने से स्किन पर एलर्जी और जलन हो सकती है. सेंसिटिव स्किन के लोग भी बिना एक्सपर्ट की सलाह इस पानी का इस्तेमाल ना करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा