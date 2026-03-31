गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर लगाना स्किन के लिए है फायदेमंद, जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

ग्लोइंग स्किन के लिए लोग चेहरे पर क्या-क्या नहीं लगाते हैं. चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए लोग गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं. गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करने से स्किन साफ और बेदाग हो जाती है. इसके अलावा स्किन टाइट और पिंपल फ्री रहती है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें.

स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है

गुलाब जल स्किन को हाइड्रेट और फ्रेश बनाता है. वहीं फिटकरी स्किन को टाइट करता है. फटकरी लगाने से स्किन पर कसाव आता है जिससे स्किन पर ग्लो आता है. नेचुरल ग्लो के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल 3 से 4 दिन में एक बार कर सकते हैं.

पिंपल और एक्ने

फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं. गुलाब जल स्किन की रेडनेस को कम स्किन को रिलैक्स करता है. अगर आप पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं तो हफ्ते में 2 बार इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ें- गर्मियों में चिपचिपी स्किन से पाना चाहते हैं छुटकारा? लगाएं ये घरेलू उपाय)

ऑयली स्किन

ऑयली स्किन के अक्सर पिंपल और चिपचिपी स्किन की वजह से परेशान रहते हैं. गुलाब जल और फिटकरी का मिश्रण लगाने से स्किन के पोर्स साफ होते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कम होता है.

ओपन पोर्स

फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है. गुलाब जल और फिटकरी का पानी लगाने से ओपन पोर्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. अगर आप ओपन पोर्स

गुलाब जल और फिटकरी का यूज कैसे करें

1 चम्मच गुलाब जल लें इसमें एक चुटकी पीसी हुई फिटकरी मिलाएं. इसके बाद कॉटन से इसे चेहरे पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. इस मिश्रण को लगाने से स्किन ड्राई हो सकती है. हफ्ते में इस पानी का इस्तेमाल 2 बार ही करना चाहिए. जिन लोगों की स्किन पहले से ही ड्राई हैं उन्हें इस पानी को लगाने से स्किन पर एलर्जी और जलन हो सकती है. सेंसिटिव स्किन के लोग भी बिना एक्सपर्ट की सलाह इस पानी का इस्तेमाल ना करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.