ग्लोइंग स्किन के लिए बेसन नहीं, चेहरे पर लगाएं सत्तू फेस मास्क, जानें लगाने का तरीका

बेदाग और ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है. ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. केमिकल लगाने से स्किन पर ग्लो तो आता है, लेकिन लंबे समय तक केमिकल का इस्तेमाल करने से स्किन पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में आप ग्लोइंग स्किन के लिए नेचुरल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सत्तू का फेस पैक

ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर सत्तू का फेस पैक लगा सकते हैं. सत्तू का फेस पैक लगाने से स्किन पर चमक देखने को मिलती है. आप भी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर सत्तू का फेस मास्क लगा सकते हैं.

फेस मास्क बनाने की रेसिपी

सत्तू का फेस मास्क बनाने के लिए आप 2 चम्मच सत्तू, हल्दी पाउडर, शहद, गुलाब जल लें. सबसे पहले एक कटोरी में सत्तू और हल्दी पाउडर लें. इसके बाद एक कटोरी में शहद और गुलाब जल लें. इसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. एक स्मूद पेस्ट बना लें. अब इस सत्तू फेस मास्क को स्किन केयर रूटीन में शामिल करें.

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कैसे लगाएं

आप इस होममेड मास्क को चेहरे और गर्दन पर लगा सकते हैं. चेहरे और गर्दन पर फेस मास्क लगाने के 15 से 20 इस तक फेस मास्क को चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरे धो लें. आपको कुछ ही दिनों में असर देखने को मिलेगा. अगर फेस मास्क लगाने के बाद जलन और खुजली की समस्या होती है तो इस मास्क का इस्तेमाल ना करें.

फेस मास्क लगाने के फायदे

सत्तू फेस पैक लगाने से चेहरे की रंगत में सुधार आ सकता है. सत्तू फेस मास्क लगाने से डेड सेल्स रिमूव होते हैं. सत्तू फेस मास्क लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे और मुंहासों से छुटकारा मिला जाता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप सत्तू फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.