चावल के पानी से इस तरह करें बालों की मालिश, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल!

घने और लंबे बालों के लिए बालों में केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने की बजाए आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पानी से मसाज करने से बाल घने और लंबे हो सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:00 AM IST
लंबे और घने बालों के लिए लोग बालों में क्या कुछ नहीं लगाते हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट  बालों में लगाने से कुछ असर तो दिखता है लेकिन लंबे समय में यह बालों को डैमेज कर देता है. डैमेज बाल होने की वजह से हेयर फॉल की समस्या हो जाती है. बालों की देखभाल के लिए आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पाने से स्कैल्प की मसाज करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. 

चावल का पानी है फायदेमंद 
साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार चावल के पानी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. चावल के पानी से बालों को मैग्निशियम, फाइबर मिल सकता है. 

हेयर फॉल रोकने में मददगार 
चावल के पानी में विटामिन बी और ई पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देखने का काम करते हैं. रोजाना चावल के पानी से स्कैल्प की मसाज करने से नमी बनी रहती हैं जो कि जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों को टूटना बंद होता है. 

स्कैल्प की मसाज करने का तरीका 
चावल के पानी से बालों की मसाज करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 कप चावल का पानी लें. इसके बाद इसे धो लें. इसके बाद चावल में पानी डालकर रातभर के लिए इसे भिगो दें. सुबह चावल और पानी को अलग कर दें. चावल के पानी को स्प्रे बोतल में डालकर इससे छिड़काव करें. उंगलियों की मदद से स्कैल्प की मसाज करें. माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

