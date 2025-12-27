चावल के पानी से इस तरह करें बालों की मालिश, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल!

लंबे और घने बालों के लिए लोग बालों में क्या कुछ नहीं लगाते हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट बालों में लगाने से कुछ असर तो दिखता है लेकिन लंबे समय में यह बालों को डैमेज कर देता है. डैमेज बाल होने की वजह से हेयर फॉल की समस्या हो जाती है. बालों की देखभाल के लिए आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पाने से स्कैल्प की मसाज करना बेहद फायदेमंद हो सकता है.

चावल का पानी है फायदेमंद

साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार चावल के पानी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. चावल के पानी से बालों को मैग्निशियम, फाइबर मिल सकता है.

हेयर फॉल रोकने में मददगार

चावल के पानी में विटामिन बी और ई पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देखने का काम करते हैं. रोजाना चावल के पानी से स्कैल्प की मसाज करने से नमी बनी रहती हैं जो कि जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों को टूटना बंद होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कैल्प की मसाज करने का तरीका

चावल के पानी से बालों की मसाज करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 कप चावल का पानी लें. इसके बाद इसे धो लें. इसके बाद चावल में पानी डालकर रातभर के लिए इसे भिगो दें. सुबह चावल और पानी को अलग कर दें. चावल के पानी को स्प्रे बोतल में डालकर इससे छिड़काव करें. उंगलियों की मदद से स्कैल्प की मसाज करें. माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें कारण