कोरियन लड़कियों की खूबसूरती का राज क्या है? ज्यादा नहीं, बस इन 3 घरेलू नुस्खों से पाएं 'कोरियन ग्लास ग्लो'

Secret of Korean Glass Glow: दुनिया भर में कोरियन स्किन केयर रूटीन काफी फेमस है. साथ ही कोरिया की लड़कियों की बेदाग, ग्लोइंग और ग्लास जैसी चमकती स्किन भी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. ऐसे में हर इंसान इसके पीछे का सीक्रेट जानना चाहता है कि आखिर कोरियन लड़कियां अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाती है? ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे देसी और आसान टिप्स बताएंगे, जो कि कोरियन ग्लो पाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

चावल का पानी

कोरियन महिलाओं का स्किनकेयर सीक्रेट चावल का पानी माना जाता है. आपको बता दें, कोरिया में चावल के पानी का इस्तेमाल स्किन को टोन, क्लियर और ब्राइट करने के लिए सदियों से किया जाता आ रहा है. इसके आप घर में ही आसान से बना सकते हैं और बिना किसी झनझट के इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए चावल को अच्छे से धोकर उसमें पानी डालें और 30 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद इस पानी को कोटन की मदद से चेहरे पर टोनर की तरह लगाएं. ऐसा करने से स्किन हाइड्रेड रहता है और उसमें नेचुरल ग्लो आता है.

शदह और ग्रीन टी

कोरियन महिलाओं की तरह ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप शहद और ग्रीन टी से नेचुरल मास्क बना सकते हैं. दरअसल शहद और ग्रीन टी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है. ऐसे में यह स्कीन को डीप क्लींज करते हैं, जिससे चेहेर पर ग्लो आती है. इस मास्क को बनाना भी बेहद आसान है, इसके लिए 1 टीस्पून ग्रीन टी में 1 टीस्पून शहद मिला लें और चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. अगर आप हफ्ते में 2 बार ये मास्क को चेहरे पर लगाते हैं, तो यह स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

फेस मसाज

ग्लोइंग स्किन के लिए फेस मसाज करना भी बेहद जरूरी है. दरअसल फेस मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे स्किन पर ग्लो आता है. इसलिए कोरियन महिलाएं अपनी स्किन केयर रूटीन में फेस मसाज को जरूर शामिल करती हैं. यह स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ-साथ आपके चेहरे को रिलैक्स करता है, जिससे नेचुरल ग्लो आती है. ऐसे में एलोवेरा जेल या किसी लाइट तेल से दिन में 1 बार 5 से 10 मिनट के लिए फेस मसाज करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.