Advertisement
trendingNow12939183
Hindi Newsब्यूटी

शहनाज हुसैन से जानें ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, बस चेहरे पर लगा लें ये चीजें!

Beauty tips: नवरात्रि के दौरान ग्लोइंग स्किन के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहनाज हुसैन से जानें ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, बस चेहरे पर लगा लें ये चीजें!

नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा के दौरान अधिकतर महिलाएं पंडाल जाती हैं. इस दौरान एथनिक आउटफिट और मेकअप करती हैं. खूबसूरत लुक के लिए मेकअप के साथ-साथ स्किन केयर फॉलो करना बेहद जरूरी होता है. आइए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं नवरात्रि में ग्लोइंग स्किन के लिए घरेलू उपाय. 

दही और शहद 
ग्लोइगं स्किन के लिए दही और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद और दही का फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच दही और शहद लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से चेहरा धो लें. दही और शहद का फेस मास्क लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाएंगी. दही और शहद का इस्तेमाल करने स्किन की टैनिग भी हट जाएगी. 

गुड़हल के फूलों का फेस मास्क 
ग्लोइंग स्किन के लिए गुड़हल के फूलों का मास्क लगा सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए गुड़हल के फूलों को रातभर ठंडे पानी में भिगोकर रख लें. इसके बाद इस फूल को मसल लें. अब पानी को छान लें. अब फूल और ओट्स, टी ट्री ऑयल लें. इसके बाद इसे मिक्स करके पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इस पेस्ट को लगाने से स्किन पर ग्लो आता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एवोकाडो 
स्किन को पोषण देने के लिए एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं. एवोकाडो और एलोवेरा जेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. पेस्ट बनाने के लिए कच्चा एवोकाडो का इस्तेमाल करें. एवोकाडो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र को धीमा करने में मदद करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Goa News In Hindi
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
Tamil Nadu News In Hindi
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
;