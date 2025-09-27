शहनाज हुसैन से जानें ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, बस चेहरे पर लगा लें ये चीजें!

नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा के दौरान अधिकतर महिलाएं पंडाल जाती हैं. इस दौरान एथनिक आउटफिट और मेकअप करती हैं. खूबसूरत लुक के लिए मेकअप के साथ-साथ स्किन केयर फॉलो करना बेहद जरूरी होता है. आइए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं नवरात्रि में ग्लोइंग स्किन के लिए घरेलू उपाय.

दही और शहद

ग्लोइगं स्किन के लिए दही और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद और दही का फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच दही और शहद लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से चेहरा धो लें. दही और शहद का फेस मास्क लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाएंगी. दही और शहद का इस्तेमाल करने स्किन की टैनिग भी हट जाएगी.

गुड़हल के फूलों का फेस मास्क

ग्लोइंग स्किन के लिए गुड़हल के फूलों का मास्क लगा सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए गुड़हल के फूलों को रातभर ठंडे पानी में भिगोकर रख लें. इसके बाद इस फूल को मसल लें. अब पानी को छान लें. अब फूल और ओट्स, टी ट्री ऑयल लें. इसके बाद इसे मिक्स करके पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इस पेस्ट को लगाने से स्किन पर ग्लो आता है.

एवोकाडो

स्किन को पोषण देने के लिए एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं. एवोकाडो और एलोवेरा जेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. पेस्ट बनाने के लिए कच्चा एवोकाडो का इस्तेमाल करें. एवोकाडो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र को धीमा करने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.