रात भर चेहरे पर लगाए रखते हैं 'एलोवेरा'? फायदे की जगह हो सकते हैं ये बड़े नुकसान!

Aloe Vera Side Effects: स्किन केयर के लिए एलोवेरा जेल वरदान से कम नहीं है. एलोवेरा जेल पिपंल्स और सनबर्न में तो फायदेमंद है. लेकिन कई बात इसे रात भर चेहरे पर लगाकर छोड़ने से स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:00 PM IST
Aloe Vera Hacks: स्किन केयर में एलोवेरा का इस्तेमाल सदियों से होता आया है. इसे स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पिपंल्स, दाग-धब्बे, सनबर्न और ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग इसे मेकअप लगाने से पहले लगाते हैं, तो कुछ मेकअप हटाने के बाद लगाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे रात भर चेहरे पर लगाए रखने से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है? इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को रातभर एलोवेरा जेल स्किन पर लगाने से बचना चाहिए?

 

स्किन ड्राई और खिंची हो सकती है
एलोवेरा में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट गुण पाए जाते हैं. यही कारण है कि ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है. लेकिन जब बात ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन की आती है, तो रात भर एलोवेरा लगाकर छोड़ने से स्किन ज्यादा ड्राई हो सकती है. ऐसे में सुबह उठते ही स्किन में खिंचाव, ड्राइनेस और जलन, स्किन की नेचुरल नमी कम होना, जैसी समस्या पैदा हो सकती है. ऐसे में अगर आपकी स्किन ड्राई है तोएलोवेरा में कुछ बूंदें नारियल तेल या बादाम तेल मिलाकर लगाएं और 20 से 30 मिनट बाद धो लें. 

एलर्जी और जलन 
हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है. ऐसे में कुछ लोगों को एलोवेरा सूज करता है, तो कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से एलर्जी हो सकती है. खासतौर पर कच्चा या केमिकल वाला एलोवेरा जेल रात भर लगाए रखने से खुजली और रैशेज हो सकते हैं. ऐसे में अगर इसे लगाने से चेहरे पर लाल चकत्ते, खुलजी, जलन, छोटे-छोटे दाने, आए तो सतर्क हो जाए. वहीं चेहरे पर लगाने से पहे पैच टेस्ट जरूर करें. हाथ या कान के पीछे थोड़ा एलोवेरा लगाकर 24 घंटे के लिए देखें.

 

पिंपल्स का खतरा
आमतौर पर पिपंल्स कम करने के लिए एलोवेरा लगाया जाता है. लेकिन अगर जेल बहुत मोटी परत में लगाया जाए या स्किन को अच्छे से साफ न किया जाए, तो पोर्स बंद हो सकते हैं. इससे उल्टा उसर भी देखने को मिल सकता है. अगर इसे लगाने से नए पिंपल्स निकल सकते हैं, स्किन ऑयली महसूस होता है, पोर्स ब्लॉक होता है. ऐसे में एलोवेरा हमेशा साफ चेहरे पर हल्की परत में लगाएं. ऑयली स्किन वाले लोग इसे 1 से 2 घंटे बाद धो लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Aloe Vera Hacksskin care tips

