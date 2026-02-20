क्या बार-बार टच करते हैं अपना चेहरा, स्किन हो सकते हैं ये नुकसान!

ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन हर किसी की चाहत होती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप महंगे प्रोडकट्स और ट्रीटमेंट करता हैं, ये ट्रीटमेंट स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ गलतियों से स्किन खराब हो सकती है. बार-बार स्किन छूने स्किन को नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं आपकी ये छोटी आदत स्किन के लिए हानिकारक हो सकती है.

चेहरे को बार-बार छूना

दिनभर अपने हाथों से हम किसी ना किसी चीज को छूते रहते हैं, पैसे, कीबोर्ड और स्मार्टफोन आदि. इन सब चीजों को छूने की वजह हाथों पर बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो जाते हैं. इन हाथों से अपने चेहरे को छूने से गंदगी और बैक्टीरिया सीधे स्किन पर पहुंच जाते हैं, ऐसा करने से पोर्स बंद हो जाते हैं जिस जह से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो जाती है.

बढ़ती पिंपल की समस्या

अगर आपके चेहरे पर पिंपल और एक्ने तो इसका कारण ये भी हो सकता है आप अपने चेहरे को बार-बार छूते हैं. बार-बार स्किन छूने से स्किन खराब हो सकती है. पिंपल को बार-बार छूने से भी पूरे चेहरे पर बैक्टीरिया फैल जाते हैं.

स्किन जलन

अगर आपकी स्किन पर पिंपल हैं, अगर आप बार-बार स्किन को छूते हैं तो इसका असर पूरे फेस पर पड़ता है. अगर आप बार-बार चेहरा छूते हैं तो आपके चेहरे पर जलन, रेडनेस और इचिंग की समस्या हो सकती है. अगर आपको स्किन जलन की समस्या रहती है तो आप चेहरे को बार-बार छूना कम कर दें.

एजिंग साइन

जब आप बार-बार चेहरा छूते हैं तो स्किन की नेचुरल लेयर कमजोर हो जाती है. ऐसे में स्किन ढीली हो जाती है. कम उम्र में फाइन लाइन्स और झुर्रियों की समस्या हो सकती है. अगर आप बार-बार अपना चेहरा छूते हैं तो इस आदत को बदल लें, क्योंकि इस आदत से आपकी स्किन खराब हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.