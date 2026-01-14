Advertisement
सर्दियों में त्वचा खो रही है नमी और बालों में बड़ गया रूखापन? ट्राई करें ये ‘ABC फॉर्मूला’, कुछ ही हफ्तों में पाएंगे बेहतरीन रिजल्ट!

सर्दियां आते ही हमारी स्किन रूखी और बेजान होने लगती है. चेहरे से जैसे सारी चमक खो जाती है. ठंड के मौसम की वजह से शरीर में पानी की कमी रहना, जिसके कारण बालों में भी रूखापन आ जाता है.

Written By  Kritika Dhanghar|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:47 PM IST
Hair And Skin Care In Winters: जैसे-जैसे सर्दियां पास आने लगती हैं वैसे-वैसे हमारी त्वचा और बाल ड्राई होने लगते हैं. ठंड के कारण शरीर को अधिक मात्रा में पानी न मिल पाना. ये एक बड़ा कारण है कि हेयर और स्किन डल होते जाते हैं. कई लोग महंगे ट्रीटमेंट में हजारों पैसा फूंक देते हैं पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान हैं कि फल-सब्जियों में जितना अधिक पोषण हैं वो किसी पालर्र के महंगे प्रोडक्ट में नहीं है. इसे इस्तेमाल से उनके बाल और त्वचा में नमी बरकरार रहेगी. आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि घर पर मौजूद इस ABC फॉर्मूले से ठंड में भी आपका चेहरा ग्लास की तरह चमकेगा और बाल भी घने होते जाएंगे.
 

ABC यानी- आंवला, चुकंदर और गाजर.
 

ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको हर घर में मिल जाएंगी. कई लोग तो इसे सलाद के तौर पर भी खाना बेहद पसंद करते हैं. आंवला, चुकंदर और गाजर में कई विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं

आपको ये तीनों चीजें लेकर सभी को बारीक काटना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है. जब इसका एक गाढ़ा जूस बन जाए तब छन्नी से छानकर स्वाद अनुसार काला नमक डालें और रोज एक हफ्ते तक पीएं.

 

यहां जानें ABC ड्रिंक के फायदे:

  • डिटॉक्सिफिकेशन:  ये शरीर से विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा अंदर से साफ होती है. 

  • कोलेजन प्रोडक्शन:  आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है.

  • इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन:  ये रक्त संचार को बढ़ाकर त्वचा को गुलाबी और चमकदार बनाता है.

  •  झड़ना कम करना: एंटीऑक्सीडेंट और आयरन बालों के रोमछिद्रों (hair follicles) को मजबूत करते हैं और बालों का झड़ना कम करते हैं.

  • ग्रे हेयर की समस्या: आंवला और चुकंदर में ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को अंदर से पोषण देकर सफेद होने के प्रोसेस को कम करते हैं.

  • हेयर ग्रोथ: विटामिन ए और बायोटिन बालों के रोम छिद्रों को पोषण देते हैं और हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करने में मदद करते हैं.

  • एंटी-एजिंग: विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करके त्वचा को जवां रखते हैं.

  • हाइड्रेशन: ये त्वचा को अंदर से नमी देता है, जो रूखेपन को रोकता है और उसे कोमल बनाए रखता है.

  •  शाइनी हेयर: इस ड्रिंक में पाए जाने वाले आयरन, विटामिन सी, और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत बनाते हैं और नेचुरल चमक लाते हैं.

  • पिगमेंटेशन हटाना: आंवला और चुकंदर पिगमेंटेशन और काले धब्बे कम करने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा एक समान दिखती है.

आप इस मैजिकल ड्रिंक को रोजाना एक नियमित रूप से पीएं. आप खुद महसूस करने लगेंगे कि आपके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है. लेकिन, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर, सर्दी, या ज्यादा एसिडिटी की समस्या हो, उन्हें आंवला जूस का सेवन डॉक्टर से पूछ कर करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 
About the Author
author img
Kritika Dhanghar

एंकरिंग-कंटेंट और सोशल मीडिया में बेहद रुचि रखती हूं. बॉलीवुड, लाइफस्टाइल से लेकर स्पॉर्ट्स की खबरों पर नजर बनी रहती है. शुरुआती दौर में इंडिया टुडे की प्रोडक्शन टीम में काम किया इसके बाद मौजूदा सम...और पढ़ें

