रात में सोने से पहले कॉफी पाउडर में मिलाकर लगाएं ये सफेद चीज, सुबह तक मिलेगी ग्लोइंग स्किन

Glowing Skin Tips: स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए लड़कियां कई सारी चीजों को लगाना पसंद करती हैं आज आपको बताते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर क्या लगा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:30 AM IST
Glowing Skin Tips:  त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अधिकतर महिलाएं महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को स्किन पर लगाते हैं, इसका बुरा असर आपकी स्किन पर भी काफी ज्यादा पढ़ता है. आजकल बदलती लाइफस्टाइल और बाहर के अधिक खान-पान से भी इसका बुरा असर आपकी स्किन पर काफी ज्यादा पड़ता है. अगर आप स्किन पर नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं, तो आपको घर की चीजों को लगाकर स्किन को खिला-खिला रखना चाहिए. कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आज आपको बताते हैं कि रात में सोने से पहले कॉफी पाउडर में कौन सी चीज को स्किन पर लगा सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.
 

ग्लोइंग स्किन का राज
 

कच्चे दूध के साथ कॉफी पाउडर 

अगर आप स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर थोड़ा का कच्चा दूध और कॉफी पाउडर को मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. इसको लगाने से कई सारे जबरदस्त फायदे देखने को मिल सकते हैं. 
 

कच्चे दूध के साथ कॉफी पाउडर लगाने के फायदे

1. ग्लोइंग स्किन 

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला बनाना चाहते हैं, तो आप रात में सोने से पहले कच्चे दूध के साथ कॉफी पाउडर को मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा.
 

2. दाग-धब्बे

अगर आप अपने चेहरे के दाग-धब्बे से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप रात में सोने से पहले इस पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

3. त्वचा की रंगत को साफ 

रात में सोने से पहले कच्चे दूध के साथ कॉफी पाउडर को मिलाकर अपने चेहरे पर अगर आप लगाते हैं, तो त्वचा की रंगत को साफ कर सकते हैं. इसको लगाने से आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग भी नजर आएगी.
 

 

इसे भी पढ़ें:  चिपचिपे स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं ये 'देसी' नुस्खे 
 

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

skin care tipsRaw Milkcoffee powderglowing skin tips

