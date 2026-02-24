Advertisement
होली खेलने से पहले करें ये काम, स्किन पर जलन की समस्या हो सकती है दूर!

होली रंगों का त्योहार है. आज के समय में केमिकल वाले रंगों से स्किन को काफी नुकसान हो सकता है. होली खेलने से पहले आप स्किन की सही देखभाल कर आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं होली पर स्किन केयर कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:41 PM IST
होली रंगों और खुशी का त्योहार है. मौज-मस्ती वाले इस त्योहार पर केमिकल वाले रंग से स्किन को नुकसान हो सकता है. होली खेलने से पहले आपकी ये छोटी की तैयारी आपकी स्किन को खराब होने से बचा सकती है. दरअसल केमिकल वाले रंग से स्किन पर ड्राईनेस, एलर्जी, रैशेज और टैनिंग की समस्या हो सकती है. चलिए बिना देरी किए जानते हैं स्किन बचाव के लिए असरदार उपाय. 

मॉइस्चराइजर का यूज 
होली खेलने से पहले चेहरे पर, हाथों और पैरों में आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि स्किन का बचाव करती है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको होली खेलने से पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल 
अधिकतर लोग होली दिन के समय खेलते हैं खासकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग जमकर होली खेलते हैं. इस दौरान काफी तेज धूप होती है. होली खेलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं. सनस्क्रीन लगाने से स्किन टैन होने का रिस्क कम हो सकता है. सनस्क्रीन लगाने से स्किन पर जलन और रेडनेस की समस्या भी कम हो सकती है. 

फुल स्लीव कपड़े 
होली खेलते समय फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए. रंगों से खेलते समय कॉटन और ढीले-ढीले कपड़े पहनने चाहिए. फुल स्लीव कपड़ों को पहनने से धूप से भी स्किन का बचाव होता है. फुल स्लीव कपड़े पहनने से रंग सीधे स्किन पर नहीं लगता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

