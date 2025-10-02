सर्दी आने से पहले अपनाएं ये 3 स्किन केयर टिप्स, ठंड में भी दमकता रहेगा चेहरा

Skin Care Tips Before Winter: ठंड का मौसम पास आने वाला है. ऐसे में स्किन केयर का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. दरअसल मौसम के बदलते ही स्किन में भी बदलाव महसूस होने लगता है. ऐसे में इस मौसम में रूखापन, खुजली, ड्राई स्किन और नमी की कमी होना आम लक्षण. लेकिन अगर आप पहले से ही स्किन केयर पर ध्यान देते हैं, तो ठंड में भी आपकी स्किन नर्म, मुलायम और चमकदार बनी रहेगी. ऐसे में ठंड शुरू होने से पहले ये 3 जरूरी उपाय जरूरी फॉलो करें.

मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल

सर्दी की शुरुआत से पहले ही स्किन को मॉइस्चराइज करना बेहद जरूरी हो जाता है. इस मौसम में नमी की कमी से स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. ऐसे में दिन में कम से कम दो बार अच्छा और स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. सर्दी के लिए आप शिया बटर, कोको बटर या ग्लिसरीन वाले मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं.

फेस ऑयल

अगर आपकी स्किन ठंड में बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो फेस ऑयल लगाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. रात में सोने से पहले फेस ऑयल की कुछ बूंदे अपने हाथों में लेकर मसाज करें. इससे आपकी स्किन को गहराई से पोषण मिलता है और सुबह चेहरा सोल्फ और हाइड्रेटेड लगता है. इसके लिए आप बादाम तेल, नारियल तेल या रोजहिप ऑयल बेस्ट ऑप्शन है.

सनस्क्रीन लगाएं

अक्सर लोग ठंड के मौसम में गर्मी पाने के लिए धूप में रहने लगते हैं, जिससे सर्दी में UV किरणें स्किन को नुकासन पहुंचा सकती हैं. ऐसे में सर्दी में हल्की धूप में बैठे, इससे टैनिंग और झुर्रियां कम हो सकती है. साथ ही बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले SPF-30 या उससे ऊपर वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.