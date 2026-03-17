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ईद से एक रात पहले करें ये स्किन केयर, घर पर मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

ईद से एक रात पहले इन नेचुरल चीजों को फेस पर लगाने से आपके चेहरे पर ग्लो आ सकता है. ईद के दिन चांद की खूबसूरत दिखने के लिए एक रात पहले चेहरे पर इन चीजों को लगाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:59 PM IST
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ईद से एक रात पहले करें ये स्किन केयर, घर पर मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

ईद में कुछ ही दिन बचे हैं. ईद के दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और तैयार होती हैं. इस पाक त्योहार पर महिलाएं चाहती हैं कि उनका चेहरा साफ और चमकदार दिखे. चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं. लेकिन आप घर पर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर स्किन को चमका सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को चेहरे पर लगाने से स्किन पर ग्लो आएगा. 

फेस क्लीनिंग 
ईद से एक रात पहले स्किन को अच्छे से साफ कर लें. फेस क्लीनिंग करने से चेहरे पर जमी धूल, ऑयल और गंदगी हट जाती है. इससे स्किन फ्रेश और हेल्दी महसूस होती है. 

स्क्रब करें 
स्किन क्लीन करने के बाद हल्के हाथों से स्किन पर स्क्रब करें. स्क्रब करने के लिए आप कॉफी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कटोरी में कॉफी और शहद लें. इसके बाद इसे मिक्स कर लें. अब हल्के हाथों से चेहरे पर लगाकर स्क्रब करें. 2 से 3 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. 

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फेस पैक लगाएं 
स्क्रब करने के बाद चेहरे पर फेस पैक लगाएं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप घर पर बेसन और दही का फेस मास्क लगा सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच बेसन में 2 चम्मच दही मिला लें. इसके बाद इसमें हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस  पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं. फिर साफ पानी से चेहरा धो लें. 

एलोवेरा जेल 
फेस मास्क लगाने के बाद एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं. एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट रखता है. रात को सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं. एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. तुरंत ग्लो के लिए आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई ऑयल मिक्स करके चेहरे पर लगा सकते हैं. रातभर इसे स्किन पर लगा रहने दें. सुबह उठते ही आपको चमकदार स्किन मिलेगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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