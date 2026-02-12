स्किन को ग्लोइंग और पिंपल फ्री रखने के लिए खूब ट्रेंड पर है 'स्किन फास्टिंग', जानें चेहरे पर इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

Skin Fasting Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते लाइफस्टाइल के चलते लड़कियां अपनी स्किन से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. कई सारे स्किन केयर को अपनाने के बाद भी स्किन से जुड़ी समस्या दूर नहीं होती है. आजकल सोशल मीडिया पर 'स्किन फास्टिंग' काफी ज्यादा ट्रेंड पर है और इसको आजकल ब्यूटी ब्लॉगर्स भी काफी ज्यादा अपना रहे हैं. स्किन को ग्लोइंग और पिंपल फ्री बनाने के लिए इसको काफी ज्यादा फायदेमंद माना गया है. अगर आप भी स्किन से जुड़ी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड को आप भी अपनाकर एक बार देख सकते हैं. आइए आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.



'स्किन फास्टिंग' क्या है?

आपमें से कई लोगों को इस ट्रेंड के बारे में नहीं पता होगा अगर आप भी इससे अनजान हैं, तो आज आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या? केयर रूटीन में कई सारे प्रोडक्ट्स हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं. मेकअप भी लगाते हैं, जिससे स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आने लगती है. चेहरे पर खुजली और जलन,पिंपल्स और मुंहासे की समस्या भी काफी ज्यादा होने लगती है इसलिए ग्लोइंग स्किन पाने के लिए इन सारे प्रोडक्ट्स से ब्रेक लेना ही 'स्किन फास्टिंग' माना जाता है.



'स्किन फास्टिंग' के फायदे



1. स्किन को ऑक्सीजन

अगर आप 'स्किन फास्टिंग' को करती हैं, तो स्किन को ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे आपकी स्किन कई सारे केमिकल प्रोडक्‍ट से खुद को बचाती है और आपकी स्किन काफी हद तक खिली-खिली भी नजर आती है.



2. पीएच लेवल मेंटेन

कई सारे केमिकल चीजों को स्किन पर लगाने से बचाना ही 'स्किन फास्टिंग' कहलाती है. इसको अगर आप 2-3 दिन भी करती हैं, तो स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए ये भी आप कर सकती हैं.



3. पिंपल्स से छुटकारा

स्किन फास्टिंग को करने से पिंपल्स से छुटकारा आपको हमेशा के लिए भी मिल सकता है. चेहरे का ग्लो बढ़ता है और दाग-धब्बों से भी आपको आराम मिल जाता है.



4. स्किन हीलिंग

मेकअप में रहने से त्वचा में काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है. अगर आप स्किन फास्टिंग करते हैं, तो स्किन हीलिंग हो जाती है.

