कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं पुरानी और सूखी लिपस्टिक? फेंकने से पहले जान लें री-यूज के स्मार्ट तरीके

Reuse Old And Dried Lipstick: लिपस्टिक लगाना महिलाओं को खूब पसंद होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो  पुरानी और सूखी लिपस्टिक को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज आपको इस खबर में री-यूज के स्मार्ट तरीके बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:45 AM IST
Reuse Old And Dried Lipstick:  हर महिला को मेकअप करना काफी ज्यादा पसंद होता है और उनमे से एक है लिपस्टिक, जो हर लड़की के बैग में आपको देखने को मिल जाएगी. इसको लगाते ही चेहरे की रौनक काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऑफिस जाना हो या फिर फंक्शन होंठों की खूबसूरती के लिए लिपस्टिक की इतनी वैरायटीज होती हैं, की सोच में भी पड़ जाते हैं आखिर कौन सी वाली अच्छी लगेगी. कुछ महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि लिपस्टिक रखे-रखे ही पुरानी और सूख जाती है, जिसको अधिकतर लोग फेंक देते हैं और इससे पैसे भी खराब होते हैं. आइए आज आपकी ये दिक्कत भी दूर कर देते हैं. फेंकने से पहले आपको इसके कुछ री-यूज के स्मार्ट तरीके जानने बेहद ही जरूरी है. आइए बताते हैं.
 

पुरानी और सूखी लिपस्टिक के स्मार्ट री-यूज
 

1. नारियल तेल

अधिकतर लड़कियों की शिकायत ये होती है कि लिपस्टिक रखे-रखे पुरानी और सूखी हो जाती है, जिस कारण उसको फेंकने की नौबत आ जाती है. अगर आप भी इस समस्या को हल करना चाहते हैं, तो नारियल तेल को सूखे हुए लिपस्टिक में डालकर दोबारा से  री-यूज कर सकते हैं.
 

2. गर्म पानी

सूखे हुए लिपस्टिक को अगर आप दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको एक बाउल लेना है और उसमें लिपस्टिक को 3-4 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देना है. ये तरीका सबसे आसान है, जिसको आप कभी भी फटाफट से इस्तेमाल करके समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
 

3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल स्किन के लिए और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सूखी हुई लिपस्टिक को अगर आप दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल को पीसकर लिपस्टिक में डाल सकते हैं. इसका इस्तेमाल करके आपके होंठ भी खराब नहीं होंगे.

 

ये भी पढ़ें:  होली खेलने से पहले जरूर अपनाएं ये नेल केयर टिप्स, जिद्दी रंगों से हो जाएंगे बेफिक्र
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

