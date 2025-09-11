लंबे बालों के लिए आज से ही खाना शुरू कर दें ये सीड्स, कुछ ही समय में दिखेगा असर!

लंबे बालों के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं. हेयर ग्रोथ के लिए महिलाएं बालों में कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिलता है. बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप डाइट में इन सीड्स को शामिल कर सकते हैं. इन सीड्स का सेवन करने से हेयर ग्रोथ बढ़ सकता है.

सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई पाया जाता है. विटामिन ई के अलावा सूरजमुखी के बीज में जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बालों को लंबा और घना बनाने में मदद करता है. सूरजमुखी के बीज को आप कच्चा, भुना हुआ या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं. इसके अलावा आप सूरजमुखी के बीज को दही में मिलाकर भी खा सकते हैं.

कद्दू के बीज (पंपकिन सीड्स)

कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स में जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि बालों को घना और मजबूत बनाता है. इसके अलावा कद्दू के बीज का सेवन करने से हेयर टिशू रिपेयर होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है.

मेथी के दाने

मेथी के दाने में प्रोटीन, लेसिथिन और विटामिन पाया जाता है. मेथी के दाने का सेवन करने से बालों की जड़े मजबूत होती है. मेथी के दाने का सेवन करने से हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है. बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप मेथी के दाने का सेवन कर सकते हैं. रोजाना एक चम्मच भीगे हुए मेथी के बीच खा सकते हैं.

तिल

तिल का सेवन करना भी बालों के लिए फायदेमंद होता है. तिल में जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई पाया जाता है. जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है. लंबे बालों के लिए आप तिल का सेवन कर सकते हैं.

