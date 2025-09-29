पसीने में भी टिका रहेगा मेकअप, गरबा नाइट के लिए फॉलो करें ये बेहतरीन ब्यूटी टिप्स

Sweat Proof Makeup Tips: नवरात्रि आते ही हर तरफ रंग-बिरंगी रौनक छा जाती है. मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ-साथ गरबा की धुन कान में गूंजने लगती है. ऐसे में खासतौर पर महिलाओं इस दौरान सज-धज कर गरबा नाइट इन्जोय करती हैं. लेकिन अक्सर डांस के दौरान पूजा मेकअप बहने लगता है, जिससे सारा लुक एकदम खराब हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि गरबा के समय आप ऐसा मेकअप करने, जो घंटों टिके और पसीने से भी न हटे. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि गरबा नाइट के लिए आप कैसे लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप कर सकते हैं.

अच्छी स्किन प्रेप

मेकअप शुरू करने से पहले अच्छी स्किन प्रेप करना बेहद जरूरी है. इसके लिए स्कीन की सही तरह से सफाई और मॉइश्चराइज करना बेहद जरूरी है. अच्छी स्किन प्रेप की शुरुआत सबसे पहले फेस वॉस से चेहर साफ करके करें, फिर आइल-फ्री मॉइश्चराइजर लगाएं, जिससे स्किन हाइड्रेट रहे और ऑइली न लगे. इसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमर फेस पर लगाएं. दरअसल प्राइमर से मेकअप लंबा टिका रहता है और पसीने में भी नहीं बहता है.

वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स

गरबा नाइट के लिए वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि गरबा नाइट में पसीना आना आम है, ऐसे में पसीने से मेकअप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे में वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी मदद कर सकता है. इसके बाद फाउंडेशन, काजल, मस्कारा और लिपस्टिक सभी वाटरप्रूफ ही रखें. इससे पसीने में भी मेकअप फैलेगा नहीं और लंबे समय तक चेहरे फ्रेश बना रहेगा.



सेटिंग पाउडर और स्प्रे

बहुत से लोग मेकअप के बाद सेटिंग पाउडर और स्प्रे नहीं लगाते हैं. मेकअप को लॉक करने के लिए मेकअप के बाद ट्रांसलूसेंट सेटिंग लगाएं. इससे चेहरे को मैट फिनिश भी मिलता है, साथ ही मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है. लास्ट में एक अच्छा सेटिंग स्प्रे चेहरे पर छिड़क लें.

