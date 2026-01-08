Advertisement
ठंड की वजह से चेहरे पर बढ़ गई है ड्राईनेस, चेहरे को बेदाग बनाने के लिए लगाएं ये ऑयल!

सर्दियों में ठंडी हवा की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. ठंड के मौसम में स्किन का ग्लो कम हो जाता है. अगर आप भी स्किन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप चेहरे पर टी-ट्री ऑयल लगा सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:10 PM IST
सर्दियों की सर्द हवा स्किन को रूखा और बेजान बना देती है. स्किन पर बार-बार मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन पर खिंचाव बना रहता है और ग्लो भी कम हो जाता है. ऐसे में आयुर्वेद में ऐसे तेल के बारे में बताया गया है, जो सर्दियों में स्किन से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा दिला सकता है.

टी-ट्री ऑयल के फायदे 
हम बात कर रहे हैं टी-ट्री ऑयल की. इस ऑयल में इतने चमत्कारी गुण होते हैं कि स्किन चांद की तरह चमक उठती है.सर्दियों में टी-ट्री ऑयल को त्वचा का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि यह स्किन के अंदर जाकर गहराई तक पोषण देता है और स्किन के ऊपर एक लेयर भी बनाता है, जो लंबे समय तक स्किन को मॉइश्चराइज रखती है. टी-ट्री ऑयल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो इसे बाकी स्किन ऑयल से अलग बनाते हैं. इसमें टेरपीनेन-4-ऑल, गामा-टेरपीनीन, 1,8-सिनेओल, अल्फा-टेरपीनॉल और अल्फा-पिनिन भी होते हैं, जो स्किन को बहुत सारे फायदे देते हैं.

पिंपल को करता है कम 
अब जानते हैं कि टी-ट्री ऑयल के इस्तेमाल से स्किन को कितने लाभ मिल सकते हैं. पहला, अगर स्किन पर पिंपल और मुहांसे हैं और बार-बार परेशान करते हैं, तो टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल मुहांसों से राहत दिलाने में मदद करेगा. टी-ट्री ऑयल में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो संक्रमण को भी रोकते हैं. दूसरा, सर्दियों में अक्सर सर्द हवा की वजह से स्किन फटने लगती है और जलन भी होती है. ऐसे में टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल जलन से राहत देगा और स्किन को रिपेयर करने में भी मदद करेगा. तीसरा, अगर स्किन ऑयली है तो टी-ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये स्किन के एक्सेस ऑयल को कम करता है और ऑयल की वजह से होने वाली परेशानी, जैसे मुंहासों को कम करने में भी मदद करता है.

चेहरे पर आता है निखार 
चौथा, स्किन के दाग-धब्बों को भी हल्का करने और स्किन को तरोताजा बनाने में भी टी-ट्री ऑयल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. रोजाना ऑयल के इस्तेमाल से चेहरे पर निखार आता है और रंगत भी बनी रहती है. सर्दियों में टी-ट्री ऑयल के इस्तेमाल से स्किन से जुड़ी हर एक परेशानी का हल मिल सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हार्ट अटैक-कार्डिएक अरेस्ट में अंतर? फिटनेस के बाद भी क्यों दिल दे जाता है धोखा!

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

