बढ़ती उम्र को रोकने के लिए रोटिनॉल सीरम नहीं, डाइट में शामिल करें ये सब्जियां, 30 की उम्र में दिखेंगी 20 की

30 साल की उम्र में लोगों के चेहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स दिखने लग जाते हैं. ऐसे में अधिकतर लोग एजिंग साइन को रोकने और कम करने के लिए रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप इन 3 सब्जियों का सेवन करें
30 साल की उम्र में चेहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स की समस्या दिखने लग जाती है. रिंकल्स और एजिंग साइन की वजह से चेहरे का ग्लो कम हो जाता है. इन दिनों फाइन लाइन्स और रिंकल्स को कम करने के लिए लोग रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल करते हैं. रेटिनॉल सीरम को लगाने से फाइन लाइन्स कम हो जाती है, क्या आप जानते हैं रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल करने की बजाए आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं.
क्या है रेटिनॉल
रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नाम है. इसका मतलब है कि विटामिन ए ही रेटिनॉल है. ऐसे में आप रेटिनॉल सीरम की जगह डाइट में विटामिन ए फूड्स शामिल कर सकते हैं. इन फूड्स का सेवन करने से चेहरे की फाइन लाइन्स कम हो सकती है.
गाजर
गाजर में बीटा-कैरोटीन, विटामिन ई, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए पाया जाता है. फाइन-लाइन्स को कम करने के लिए रोजाना 1 से 2 कप गाजर का सेवन करना चाहिए. गाजर खाने से फाइन लाइन्स की समस्या कम होगी वहीं चेहरे पर ग्लो आएगा.
शकरकंद
शकरकंद में विटामिन बी 6, विटामिन ए, फाइबर और पोटैशियम पाया जाता है. शकरकंद का सेवन करने से बढ़ती उम्र के लक्षण को कम किया जा सकता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप डाइट में शकरकंद को शामिल कर सकते हैं. शकरकंद खाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा.
पंपकिन
पंपकिन आम भाषा में इसे कद्दू कहते हैं. कद्दू का सेवन करना ना केवल स्किन बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद होता है. संतरी रंग के कद्दू में विटामिन ए पाया जाता है जो कि चेहरे की फाइन लाइन्स को कम कर सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.