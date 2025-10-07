Advertisement
trendingNow12951446
Hindi Newsब्यूटी

त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये आयुर्वेद उपाय, कुछ ही समय में दिखेगा असर!

Beauty ke liye ayurvedic upay: सेहत के साथ-साथ स्किन की भी देखभाल बेहद जरूरी है. त्वचा की देखभाल के लिए आप इन आयुर्वेद टिप्स को फॉलो कर सकती हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये आयुर्वेद उपाय, कुछ ही समय में दिखेगा असर!

हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बिना शरीर का कार्य करना नामुमकिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा भी हमारे लिए बहुत अहम होती है, जो हमें बहुत सारे रोग और संक्रमण से बचाती है.हमारी त्वचा हमारे शरीर के बाहरी आवरण की तरह कार्य करती है और हर 28 से 30 दिन के भीतर खुद को पूरी तरह बदल लेती है. असल में स्किन में मौजूद कई कोशिकाएं टूटती हैं और नए सिरे से स्किन की ऊपरी परत को बनाने का काम करती हैं. मतलब हर 28 से 30 दिन के अंदर नई त्वचा जन्म लेती है.

आयुर्वेद की होती है कई परत 
आयुर्वेद में स्किन की परत को कई भागों में बांटा गया है. पहले आती है 'अवभासिनी,' जिसे स्किन की सबसे ऊपरी परत माना जाता है और जो चमकदार होती है. फिर आती है 'लोहिता,' जो रोमछिद्रों से बनी परत होती है, जो अवभासिनी से नीचे होती है. इसके बाद आती है 'वेधिनी'... ये परत बहुत सेंसटिव होती है, जो टच का अहसास दिलाती है. चौथे नंबर पर है 'रोहिणी,' जो परत घाव को भरने में मदद करती है और कई कोशिकाओं के मेल से बनी होती है. पांचवें नंबर पर आती है 'मम्सा धारिनी,' जो परत मांस से जुड़ी होती है और बिल्कुल झिल्ली के जैसी होती है…ये भी घाव को संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं.रक्त धारिनी छठे नंबर पर आती है, जो रक्त से जुड़ी परत होती है, जो पोषण का काम करती हैं. सातवें नंबर पर आती है श्वेता, जो सबसे निचली परत होती है.

इस तरह रखें स्किन का ध्यान 
आयुर्वेद में स्किन का ध्यान रखने के उपाय बताए गए हैं और ये आपको अपने घर की किचन में ही मिल जाएंगे. स्किन में अंदर से सुधार लाने के लिए सबसे पहले अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना जरूरी है. संतुलित आहार लेना, पूरी अच्छी नींद लेना, और योग और प्राणायाम से अपनी स्किन में सुधार लाया जा सकता है. संतुलित आहार में ताजे फल और हरी सब्जियां ले सकते हैं, ये स्किन के निर्माण में मदद करते हैं और उसे चमकदार बनाने का काम करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हल्दी नीम का सेवन 
इसके अलावा सुबह गुनगुना पानी पीना भी अच्छा रहता है. इससे पेट साफ रहता है और आंतों में मौजूद गंदगी निकल जाती है. हल्दी और नीम का सेवन करने से भी स्किन साफ होती है और सही तरीके से काम भी करती है. हल्दी और नीम रक्त को साफ करने का काम करते हैं, जिससे स्किन में निखार आता है. आयुर्वेद में ऐसे कुछ प्राकृतिक लेप का जिक्र किया गया है, जो स्किन की देखभाल करने में सहायक हैं. हल्दी और बेसन का लेप स्किन के दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है. इसके अलावा नारियल या बादाम के तेल से मालिश करने से भी स्किन अच्छी रहती है. इससे शरीर में रक्त का संचार बना रहता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  क्लाइमेट चेंज ने ली लाखों लोगों की जान, जानिए कौन से साल की तपती गर्मी बनी बड़ी वजह 

About the Author
author img
IANS

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी